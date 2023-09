Stand: 07.09.2023 09:06 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Tarifverhandlungen bei der FSG

Die Gewerkschaft IG Metall fordert einen Flächentarif für die rund 650 Werftbeschäftigten der FSG in Flensburg und Rendsburg. Darüber verhandeln heute in Rendsburg Gewerkschaftsvertreter mit Bevollmächtigten der FSG-Nobiskrug GmbH. Der Werft-Eigentümer Lars Windhorst hatte bereits im Juni einen Tarif in Aussicht gestellt - zu einer Unterschrift kam es jedoch nicht. Anschließend gab es Warnstreiks. Laut Gewerkschaft verzichtet die Belegschaft seit der Insolvenz vor drei Jahren auf einen nennenswerten Teil ihres Gehalts. | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2023 08:30 Uhr

Neue Saison der niederdeutschen Bühne

Am Sonntag startet in Flensburg die niederdeutsche Bühne mit einer Premiere in die neue Theatersaison. Das plattdeutsche Theaterensemble zeigt dann im NDB-Studio in der Augustastraße die Komödie "Mien Mann will mehr". Dazu sagte der künstlerische Leiter von der Niederdeutschen Bühne, Rolf Petersen: "Die Leute können sich freuen auf einen echten italienischen Klassiker, der ein oder andere kennt das vielleicht. Auf hochdeutsch heißt es: "Offene Zweierbeziehung", wir auf Plattdeutsch sagen: "Mien Mann will mehr". | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2023 08:30 Uhr

Flensburger Fördewoche beginnt

Ab heute segeln etwa 180 Yachten bei der Flensburger Fördewoche um die Wette: Ausrichter der Veranstaltung ist der Flensburger Segel-Club (FSC). Nach Angaben des Vereins soll es eine Veranstaltung für alle zum Saisonabschluss sein. Daher nehmen nicht nur typische Regatta-Teams teil. Familien und Freunde segeln bei der Fördewoche in gemischten Teams um zwölf Wanderpreise. Mehr als 1.000 Segler werden auf dem Wasser erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.09.2023 | 08:30 Uhr