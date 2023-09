Stand: 01.09.2023 10:49 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Flensburg: Bauarbeiten am Museumsberg abgeschlossen

Die Neugestaltung des Flensburger Museumsbergs ist abgeschlossen. Insgesamt wurden seit November 2020 rund 10 Millionen Euro verbaut, davon kamen 7,6 Millionen Euro als Fördergelder von der EU und dem Bund. Entstanden sind unter anderem Wasserspiele und ein moderner Spielplatz. Offiziell eröffnet wird das Museum am 10. September. Dafür wird Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) auf dem Museumsberg erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2023 08:30 Uhr

Versuchter Mord an Ehefrau: Urteil gegen Flensburger erwartet

Im Prozess gegen einen 62-Jährigen wegen versuchten Mordes an seiner Ehefrau will das Landgericht Flensburg am Freitagvormittag das Urteil verkünden. Der Mann soll am 2. Dezember 2022 zunächst mit einem dünnen Nylonseil und dann mit der Hand versucht haben, die damals 52-Jährige zu erwürgen. Die Frau wehrte sich und konnte flüchten. Die Staatsanwaltschaft hat auf eine Haftstrafe von acht Jahren wegen versuchten Mordes plädiert. Die Verteidigung um eine Strafe gebeten, die zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Sie geht davon aus, dass der Angeklagte keinen Tötungsvorsatz gehabt habe. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2023 08:30 Uhr

Wikingeck in Schleswig: Sanierung beginnt im Oktober

Im Oktober beginnt die Sanierung des Wikingecks in Schleswig. Das hat der Kreis Schleswig-Flensburg angekündigt. Zwei Jahre lang soll dann die belastete Erde unterhalb des Wikingturms ausgetauscht werden, indem Meter für Meter Löcher gebohrt und anschließend verfüllt werden. Eine Teerpappenfabrik, die es seit 70 Jahren nicht mehr gibt, hatte dort Giftstoffe hinterlassen. Lkw sollen die Erde nun in eine Spezialanlage nach Hamburg transportieren. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2023 08:30 Uhr

