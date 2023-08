Stand: 30.08.2023 09:43 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

24-Stunden-Schwimmen in Kropp

Im Geestlandbad Kropp (Kreis Schleswig-Flensburg) startet am Freitag ein 24-Stunden-Schwimmen der DLRG. Zehn regionale Sponsoren haben dafür Spenden angekündigt. "Im Vordergrund steht natürlich der gute Zweck. Und für jede geschwommene Bahn zahlen unsere Sponsoren in den Spendentopf und die Summe wird dann aufgeteilt auf die Kropper Tafel und die Wasserfreunde Kropp", erklärt Axel Hartmann von der DLRG Kropp. Man freue sich über jeden Schwimmer, egal ob er eine Bahn schwimmt oder mehrere Kilometer. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2023 08:30 Uhr

Rangerin auf Sylt schützt Schafe und Lämmer

An der Nordspitze von Sylt endet am Donnerstag die erste Saison von Rangerin Stella Kinne. Sie wurde im Juli von den privaten Eigentümer des 1.200 Hektar großen Naturschutzgebiets eingestellt. Sie soll verhindern, dass freilaufende Hunde Schafe und Lämmer reißen. Allein acht tote Tiere gab es deshalb im vergangenen Jahr. Im Schnitt habe es Kinne täglich mit etwa vier Hundehaltern zu tun, die ihre Tiere nicht an der Leine führen: "Das kann manchmal auch unangenehm werden", so die Rangerin. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2023 08:30 Uhr

Flensburg: Plädoyers im Prozess wegen versuchten Mordes erwartet

Im Prozess in Flensburg gegen einen 62-Jährigen wegen versuchten Mordes werden am Mittwoch die Plädoyers erwartet. Laut Anklage wollte er seine 52-jährige Frau erwürgen. Sie konnte sich befreien und fliehen. Vor der Tat hatte sie sich von dem Angeklagten getrennt. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2023 08:30 Uhr

