Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Dänemark lockert verschärfte Grenzkontrollen

Dänemark fährt die verschärften Kontrollen an den Grenzen wieder zurück. Von Mittwoch an wird wieder nur noch stichprobenartig und somit deutlich seltener kontrolliert. Das teilte die dänische Polizei am Dienstagabend mit. Die Grenzkontrollen waren Anfang August verschärft worden, weil es nach einigen Koranverbrennungen Sicherheitsbedenken gab. Jetzt ist der dänische Inlandsnachrichtendienst PET laut Polizei der Ansicht, dass eine Fortführung der Maßnahme nicht mehr erforderlich ist. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2023 07:00 Uhr

Baustelle am Grenzübergang Ellund: Staus möglich

Eine Baustelle könnte für Staus am größten dänischen Grenzübergang Ellund sorgen - besonders an den Wochenenden: Die A7 ist von Flensburg-Harrislee bis kurz vor dem Grenzübergang in Ellund bis Ende September nur einspurig befahrbar. Die Autobahn GmbH des Bundes lässt dort nach eigenen Angaben die Fahrbahn erneuern. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2023 08:30 Uhr

Drei brennende Landmaschinen an einem Tag

Drei brennende Landmaschinen haben am Dienstag im Norden des Landes für Einsätze der Feuerwehren gesorgt. Laut Leitstelle waren in Struxdorf im Kreis Schleswig-Flensburg am Dienstagnachmittag eine Ballenpresse und ein Traktor in Brand geraten. Zur Schadenshöhe und zur Brandursache gibt es noch keine Angaben. Und in Süderlügum im Kreis Nordfriesland brannte ein Traktor. Ursache des Feuers war Getreide, das nahe des Fahrzeugs in Brand geraten war. In Struxdorf und Süderlügum waren jeweils mehr als 20 Feuerwehrleute im Einsatz. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2023 08:30 Uhr

Mitmachfestival für Kinder in Flensburg

Mittwochvormittag ist die dänische Kinder-Jazz-Band "ÆSKEN""in Flensburg zu Gast. Ab 11 Uhr zieht die bunt gekleidete Gruppe vom Nordertor zur Roten Straße. Der Umzug endet um 14 Uhr am Marienkirchhof. Dort beginnt dann das dreitägige kostenlose Mitmachfestival für Kinder und Eltern. Flensburgs Stadtsprecher Clemens Teschendorf verspricht ein buntes Programm: "Da sind verschiedene Dinge wie Legodruck, Drechseln oder Seife filzen angeboten, wo man einfach mitmachen kann. Das Spielmobil ist da zum Mitspielen." Musik, Workshops und Clowns sorgen ebenfalls für gute Unterhaltung. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2023 08:30 Uhr

