Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Nordfriesisches Paar kämpft um Solaranlage im Garten

Ein Ehepaar aus Galmsbüll (Kreis Nordfriesland) streitet sich weiter mit Gerichten um den Bau ihrer Solaranlage im heimischen Garten. Das Paar hatte die Anlage vor zwei Jahren ohne Baugenehmigung errichtet. Das Bauamt des Kreises Nordfriesland lehnte den Widerspruch gegen die Abrissverfügung ab und fordert nun erneut: Die Solaranlage im Garten muss weg. Die Eigentümer wollen jetzt klagen. Das Problem laut Eigentümerin Heidrun Petersen-Römer: Es ist nicht klar, welche Regeln gelten, weil das Grundstück im Außenbereich der Ortschaft liegt. Der Kreis Nordfriesland will heute im Laufe des Tages dazu Stellung nehmen. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2023 08:30 Uhr

Dauer-Marathonläuferin in Flensburg

Fast jeden Tag einen Marathon, innerhalb von 120 Tagen einmal an den Außengrenzen rund um Deutschland, das ist die Mission von Jenny Hübner. Die 35-jährige Berlinerin war am 1. Mai in Frankfurt an der Oder gestartet und hat den Süden und Westen schon geschafft. Freitag lief sie durch Husum (Kreis Nordfriesland), dann ging es weiter am Nordseedeich und entlang der dänischen Grenze. Am Mittwoch ist ein Ruhetag. Am Donnerstag läuft sie am Fördeufer weiter. Ziel ist Hasselberg (Kreis Schleswig-Flensburg) an der Ostsee, am Freitag führt die Route durch Kappeln bis nach Großwaabs auf Schwansen. Mitläufer sind willkommen. Wer Lust dazu hat, kann sich auf Jenny Hübners Webseite anmelden. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2023 08:30 Uhr

