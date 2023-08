Stand: 17.08.2023 08:43 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Dänemark verlängert verschärfte Grenzkontrollen erneut

Pendler und Urlauber auf dem Weg nach Dänemark müssen sich vorläufig noch bis zum 22. August auf längere Wartezeiten einstellen. Bei den Übergängen an der deutsch-dänischen Grenze, zum Beispiel in Padborg, Kruså und Frøslev, ist laut dänischer Polizei weiterhin mit Ausweiskontrollen zu rechnen. Nachdem es während Protestaktionen in Dänemark und Schweden mehrfach zu Verbrennungen des Korans gekommen war, empfahl der dänische Polizeinachrichtendienst (PET), die Grenzkontrollen weiter zu verlängern. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2023 08:30 Uhr

Protestcamp auf Sylt strebt eine Verlängerung an

Die Protestcamper auf Sylt wollen ihre Zelte nach eigenen Angaben noch nicht am Sonntag abbrechen, so wie es bisher geplant war. Die sogenannte "Aktion Sylt" hat beim Kreis Nordfriesland eine Verlängerung des Camps bis zum 3. September beantragt. Die Genehmigung steht noch aus. Die Gruppe von Punks will unter dem Motto "Sylt für alle" auf eine vermeintliche "Spaltung der Gesellschaft" hinweisen. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2023 08:30 Uhr

Dänemark ist Deutschlands Haupt-Stromlieferant

Aus keinem anderen Land importiert Deutschland mehr Strom als aus Dänemark. Das zeigen aktuelle Daten der Bundesnetzagentur. Anstoß für diesen Trend war der Bau einer neuen Hochspannungsleitung entlang der A7 in Schleswig-Holstein vor drei Jahren. Hinzu kommt die Abschaltung der letzten Atomkraftwerke in Deutschland. Dänemark versorgt sich selbst vorrangig mit Windkraft, ist aber auch Transitland für norwegischen und schwedischen Strom vor allem aus Wasserkraft. Vom Fraunhofer-Institut heißt es: Deutschland könne sich komplett selbst mit Strom aus Kohle und Gas versorgen. Doch der Ökostrom aus dem Norden sei oft billiger. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2023 08:00 Uhr

