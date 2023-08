Stand: 11.08.2023 10:31 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Mutmaßliche Rasenmäher-Trecker-Diebe festgenommen

Die Polizei Flensburg hat am Mittwochmorgen drei Männer festgenommen, die sich auf den Diebstahl von Rasenmäher-Treckern spezialisiert haben. Laut Polizeiangaben kämen die Männer auch für rund 60 Taten in Schleswig-Holstein in Betracht. Sie gelten als Haupttäter und sind jetzt in Untersuchungshaft. Den Schaden schätzen die Ermittlerinnen und Ermittler auf insgesamt 400.000 Euro. Allein 25 Diebstähle wurden im Kreis Schleswig-Flensburg registriert, weitere in Dithmarschen und im Umland von Kiel. | NDR Schleswig-Holstein 11.08.2023 09:00 Uhr

Erstes Shelter-Festival in Eggebek startet

Zum allerersten Mal beginnt das Shelter-Festival auf dem ehemaligen Militärflugplatz in Eggebek (Kreis Schleswig-Flensburg). Diese Veranstaltung lässt die 80er Jahre wieder aufleben. Headliner sind heute Extrabreit sowie morgen New Model Army und Fools Garden. Moderiert wird das Festival von Peter Illmann, damals bekannt geworden durch die Musikvideo-Show "Formel 1". Es werden knapp 2.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet. Es gibt noch Tickets - campen ist dort aber nicht möglich. | NDR Schleswig-Holstein 11.08.2023 08:30 Uhr

Husum: Adolf-Brütt-Straße vorübergehend offen

Wegen der Hafentage in Husum (Kreis Nordfriesland) und des zu erwartenden erhöhten Verkehrsaufkommens wird die Adolf-Brütt-Straße bis Sonntag vorübergehend geöffnet. In der kommenden Woche ist diese Hauptverbindung nördlich des Zentrums aber noch einmal gesperrt, wie die Stadt mitteilt. Danach sollen die Bauarbeiten beendet sein. Der Bau eines Kreisverkehrs und die Kanalsanierung haben statt der geplanten zweieinhalb Monate etwa doppelt so lange gedauert. | NDR Schleswig-Holstein 11.08.2023 08:30 Uhr

83-Jähriger in Niebüll vermisst

Seit Donnerstagabend suchen Polizei und Feuerwehr nach einem vermissten 83-jährigen Mann in Niebüll (Kreis Nordfriesland). Gerhard Detlef J. gilt laut Polizei als desorientiert und benötigt ärztliche Hilfe. Wer den Mann antrifft, soll die Polizei informieren. | NDR Schleswig-Holstein 11.08.2023 08:30 Uhr

