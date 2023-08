Stand: 09.08.2023 10:09 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Dänemark verlängert verschärfte Grenzkontrollen

Dänemark verlängert die verschärften Grenzkontrollen um eine Woche bis zum 17. August. Das habe die Polizei aufgrund der aktuellen Bedrohungslage angesichts der Koranverbrennungen beschlossen, teilte am Vormittag das Justizministerium in Kopenhagen mit. Seit dem vergangenen Freitag werden die Autos nach Angaben des Ministeriums intensiver als üblich kontrolliert. Zum Bettenwechsel am Sonnabend kam es zu Staus, zeitweise haben Autos und Lkw aber auch freie Fahrt. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2023 11:00 Uhr

Polizei warnt vor Anrufen durch falsche Polizeibeamte

Laut der Polizei Schleswig sind in letzter Zeit wieder etliche Anrufe wegen einer Masche bei der Polizei eingegangen, bei der sich Betrüger als Polizisten ausgegeben haben sollen. Betroffen seien vorwiegend ältere Menschen. Meist fragen die Betrüger gezielt nach Wertsachen und Geld im Haus. Häufig teilen sie mit, dass Einbrecher festgenommen wurden und man Hinweise auf einen bevorstehenden Einbruch bei den Angerufenen gefunden habe. Außerdem reden die Betrüger ihren Opfern ein, dass Banken und Sparkassen mit den angeblich Festgenommenen zusammenarbeiten und das Ersparte unterschlagen würden. Sie schicken die Senioren mit einer vorgegebenen Geschichte in die Bank, um das Geld abzuheben. Die falschen Polizisten bieten dann an, das Geld und Wertsachen sicher zu verwahren. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2023 08:30 Uhr

Hafentage in Husum beginnen

In Husum starten am Mittwoch die Hafentage. Für die kommenden fünf Tage lang gibt es Musik und ein maritimes Programm. Unter dem Motto "Mok fast in Husum" gibt es für die Besucher bei dem Volksfest unter anderem einen Kunsthandwerkermarkt, Tauziehen über das Hafenbecken, ein Streetfoodfestival und ein Entenrennen. Die Husumer Hafentage enden am Sonntag. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2023 08:30 Uhr

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

