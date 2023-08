Stand: 07.08.2023 09:11 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Fähren und Bahn: Beeinträchtigungen wegen des Sturms

Wer heute von Dagebüll aus mit der Fähre nach Amrum oder Föhr beziehungsweise auf die Halligen (alle Kreis Nordfriesland) möchte, muss sich auf Ausfälle und geänderte Abfahrtszeiten einstellen. Das kündigte die Wyker Dampfschiffsreederei an. Grund ist der für Montag und Dienstag vorhergesagte Sturm. Unter anderem fallen Fähren ab Langeneß und Hooge auf das Festland aus. Fahrgäste sollten sich vor Reiseantritt auf der Webseite der Wyker Dampfschiffsreederei informieren. Auch NAH.SH kündigte an, dass es zu Beeinträchtigungen kommen kann. | NDR Schleswig-Holstein 07.08.2023 08:30 Uhr

Flensburg: Hoher Schaden bei Brand

Nach Angaben der Polizei hat es am Sonnabend in einem Mehrfamilienhaus in der Wrangelstraße in Flensburg gebrannt. Die Ursache ist noch unklar. Der Brand war im Dachstuhl ausgebrochen - Menschen wurden nicht verletzt. Die Flensburger Kriminalpolizei ermittelt und beschlagnahmte das Gebäude - es besteht Einsturz-Gefahr. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund eine Million Euro. | NDR Schleswig-Holstein 07.08.2023 08:30 Uhr

Joldelund: Regenreichster Ort im Juli

Eine Auswertung von NDR Schleswig-Holsteins Wetterexperte Meeno Schrader hat ergeben, dass in diesem Juli dreimal so viel Regen fiel wie im Juli vergangenen Jahres. Spitzenreiter bei den Regenfällen: Nordfriesland. Am meisten regnete es in Joldelund. Dort kamen im Juli 263 Liter pro Quadratmeter runter. Am trockensten war es mit 84 Litern in Bisdorf auf Fehmarn (Kreis Ostholstein). Zum Vergleich: In Bordelum regnete es an einem einzigen Juli-Tag knapp 70 Liter pro Quadratmeter. | NDR Schleswig-Holstein 07.08.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.08.2023 | 08:30 Uhr