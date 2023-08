Stand: 01.08.2023 19:25 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Handwerkskammer Flensburg mit vielen offenen Azubi-Stellen

Im Bereich der Handwerkskammer Flensburg sind zum Start des Ausbildungsjahres noch viele Ausbildungsplätze frei - Bedarf gibt es zum Beispiel in der Baubranche, im Sanitär-, Heizungs- und Klimabereich sowie im Elektro-Bereich. Die Kammer verzeichnet nach eigenen Angaben bei der Zahl der neuen Ausbildungsverträge ein leichtes Plus im Vergleich zum Vorjahr. Um einen guten Einblick in den Beruf zu bekommen, sollten Jugendliche im Vorfeld einer Ausbildung ein Praktikum machen. In den Lehrstellenbörsen der beiden Handwerkskammern Lübeck und Flensburg sind derzeit noch mehr als 1.000 freie Ausbildungsplätze zu finden. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2023 16:30 Uhr

Schwerer Unfall auf der B200 südlich von Kragstedt

Die B 200 zwischen Süderzollhaus und Haselund (Kreis Nordfriesland) war am Dienstagabend weiter wegen eines Unfalls voll gesperrt. Nach Angaben der Polizei war ein Auto mit Anhänger aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und mit einem Lkw zusammen-gestoßen. Weitere Fahrzeuge konnte nicht ausweichen und wurden auch in den Unfall verwickelt. Bei dem Zusammenprall wurden sechs Menschen verletzt, einer davon schwer. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2023 19:00 Uhr

Neue Mittelbrücke in Wyk auf Föhr: Arbeiten verlaufen planmäßig

Die Arbeiten an der neuen Mittelbrücke in Wyk auf Föhr (Kreis Nordfriesland) liegen im Zeitplan. Dies ergab eine Anfrage von NDR Schleswig-Holstein. Die notwendigen Pfeiler für den Weiterbau sind laut Bürgermeister Uli Hess (CDU) mittlerweile eingesetzt, nun werden die Brückenelemente für den Neubau erwartet. Die neue Mittelbrücke soll spätestens zu Beginn der nächsten Saison fertig sein. Die Stadt trägt nach eigenen Angaben einen Anteil von zehn Prozent an dem rund zwölf Millionen Euro teuren Neubau. Die alte Mittelbrücke aus den den 1960er-Jahren ist marode. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2023 08:30 Uhr

Wetter im Juli vermiest Freibadlaune

Das durchwachsene Wetter im Juli macht sich bei den heimischen Freibädern bemerkbar. Eine Umfrage von NDR Schleswig-Holstein bei Bädern in den Kreisen Nordfriesland und Schleswig-Flensburg zeigt eine eher verhaltene Bilanz. Im Freizeitbad Tarp sei man aber noch mit den Besucherzahlen zufrieden, sagt Betriebsleiterin Christin Kablau: "Dauerschwimmer kommen trotzdem. Das einzige was uns fehlt sind die Tagesgäste, an heißen Tagen haben wir natürlich mehr, als an nicht so heißen Tagen." Die Freibadbetreiber in der Region hoffen nach eigenen Angaben, dass der August noch mal schön wird. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2023 08:30 Uhr

