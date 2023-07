Stand: 27.07.2023 08:56 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Großer Erfolg für den Spielmannszug Hattstedt in den USA

Bei der Weltmeisterschaft der Marsch- und Showbands in West Virginia ist der erste Zug des Hattstedter Spielmannszuges in der sogenannten Marschwertung überraschend Vizeweltmeister geworden. In Amerika mit dabei waren 30 Vereinsmitglieder. Betreuerin Melanie Falten sagte dazu: "Wir haben uns riesig darüber gefreut, dadurch, dass wir uns jetzt ein ganzes Jahr darauf vorbereitet haben und wir mit Spielern losgefahren sind, wo die jüngsten neun Jahre alt sind." Auch in anderen Wertungen erreichten die Hattstedter aus dem Kreis Nordfriesland einstellige Platzierungen. Der Verein hat insgesamt 85 Spielerinnen und Spieler. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2023 08:30 Uhr

77-Jähriger in Schleswig vermisst

Ein 77-jähriger Mann aus einer Einrichtung in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) wird seit Mittwochabend vermisst. Er bedarf dringend medizinischer Hilfe und ist möglicherweise desorientiert und verwirrt. Er ist 1,67 Meter groß und schlank, hat eine Glatze, trägt einen Kinnbart und hat einen österreichischen Dialekt. Außerdem hat er einen Tremor in beiden Armen. Bekleidet ist er mit einer beigfarbenen Weste, einem rotem Pullover, einer grauen Hose und schwarzen Sandalen. Hinweise bitte direkt an die Polizei. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2023 08:30 Uhr

Flensburger Hochschule hat neuen Präsidenten

Der Senat der Hochschule Flensburg hat am Mittwoch einen neuen Präsidenten gewählt. Der neue Präsident heißt Dr. Sven Tode. Der 58-jährige Historiker und SPD-Politiker folgt damit auf den bisherigen Amtsinhaber Christoph Jansen, der nicht mehr zur Wahl angetreten war. An der Fachhochschule sind etwa 3.500 Studierende eingeschrieben, sie teilt sich den Campus mit der Europa-Universität. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2023 08:30 Uhr

