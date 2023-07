Stand: 26.07.2023 08:58 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Präsidentenwahl an Flensburger Hochschule

Der Senat der Hochschule Flensburg wählt heute einen neuen Präsidenten. Der bisherige Amtsinhaber Christoph Jansen tritt nicht mehr an. Er stand seit 2017 an der Spitze der Hochschule. Zur Wahl stehen Sander Limant, Nautik-Professor aus Flensburg, und der Hamburger SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Sven Tode, der aktuell als Privatdozent an der Uni Flensburg arbeitet. Die Fachhochschule mit ihren etwa 3.500 Studierenden teilt sich den Campus mit der Europa-Universität. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2023 08:30 Uhr

Husum sammelt Schulranzen für geflüchtete Kinder

Der Serviceclub Ladies' Circle 83 Husum bittet aktuell um Spenden für geflüchtete Schülerinnen und Schüler. Ziel ist es, möglichst viele Kinder und Jugendliche zum neuen Schuljahr auszustatten. Spenden können laut der Organisatorin noch bis zur dritten Augustwoche in Husum (Kreis Nordfriesland) im Industriegebiet bei der Firma Georg C, Marienhofweg 132 abgegeben werden. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2023 08:30 Uhr

Surfcup Sylt bei bestem Wind und Wetter

Beim Surfcup Sylt (Kreis Nordfriesland) sind die Veranstaltenden mit der Eröffnung am Dienstag hochzufrieden. Strahlender Sonnenschein und frischer Wind lockten nach ihren Angaben zehntausende Besucherinnen und Besucher auf die Promenade. In der ersten Wettfahrt holte der Flensburger Gunnar Asmussen einen Start-Ziel-Sieg. Für heute ist sogar noch mehr Wind angesagt. Wenn sich die Vorhersagen bestätigen, steht am Nachmittag das Wellenreiten an. Ansonsten kommen die Slalompiloten nochmals zum Zug. Der Surfcup in Westerland läuft noch bis Sonntag. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2023 08:30 Uhr

