Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Endstation Grenze: Dänische Bahn fährt nur noch bis 2028 nach Flensburg

Die dänische Staatsbahn hat angekündigt, ab 2028 keine Züge mehr über die Grenze zu schicken. In der Grenzregion treffen diese Pläne auf Unverständnis. Nun sollen nach Möglichkeit deutsche Züge zum Einsatz kommen. Eine Verbindung mit deutschen Zügen bis nach Tingleff gut zehn Kilometer hinter der Grenze könnte eine Lösung sein - so könnte zum Beispiel der RE7 von Hamburg künftig statt nur bis Flensburg bis in den 3.000-Einwohner-Ort fahren. Das würde einen Umstieg mehr bedeuten, bislang waren Großstädte wie Aarhus oder Kopenhagen mit nur einem Umstieg erreichbar. Landesverkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) spricht von einem "Riesenrückschritt für den Bahnverkehr zwischen den Ländern" - und hofft nun auf positive Verhandlungen mit Dänemark. | NDR Schleswig-Holstein 25.07.2023 07:00 Uhr

Ausgebüxte Rinder beschäftigen Polizei in Flensburg

In Flensburg haben gestern Abend zwei ausgebrochene Highland-Rinder für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Zeitweise musste deshalb die Bahnhofstraße und der Carlisle Park abgesperrt werden. Nach knapp zwei Stunden konnte eines der Rinder nach Polizeiangaben in der Nähe des Bahnhofs mit einem Gewehr betäubt und anschließend vom Besitzer abtransportiert werden. Auch bei dem anderen Tier gab es später Entwarnung: Es hatte sich zwischenzeitlich einer anderen Rinderherde in Nähe der Flensburger Osttangente angeschlossen. | NDR Schleswig-Holstein 25.07.2023 08:30 Uhr

