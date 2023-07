Stand: 24.07.2023 08:48 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Scheunenbrand in Kappeln

In Kappeln im Kreis Schleswig-Flensburg brennt im Süden der Stadt seit der Nacht eine Scheune. Die Nachlöscharbeiten werden voraussichtlich noch mehrere Stunden andauern. Die Scheune brannte bis auf die Grundmauern nieder. Nach Angaben der Feuerwehr wurde eine Person leicht verletzt, Tiere kamen nach jetzigem Stand nicht zu Schaden. Nach Angaben der Feuerwehr wurde eine Person leicht verletzt, Tiere kamen nach jetzigem Stand nicht zu Schaden. Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen zu schließen und Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Die Feuerwehr ist mit rund 120 Einsatzkräften vor Ort, die Löscharbeiten dauern an. | NDR Schleswig-Holstein 24.07.2023 08:30 Uhr

Unfallfahrer stellt sich nach Verfolgungsjagd in Flensburg

Nach der spektakulären Verfolgungsjagd in Flensburg hat sich der Unfallfahrer am Sonnabend gestellt, teilt die Polizei mit. Der 20-Jährige war in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mit einem gestohlenen Geländewagen vor der Polizei geflüchtet, einen Bahndamm hinunter gestürzt und danach zu Fuß geflohen. Angaben zu möglichen Verletzungen und weiteren Hintergründen hat die Polizei noch nicht gemacht. | NDR Schleswig-Holstein 24.07.2023 08:30 Uhr

Punks zurück auf Sylt

Die Punks kehren heute nach Sylt (Kreis Nordfriesland) zurück, in einer halben Stunde beginnt das Protestcamp offiziell, diesmal im Ortsteil Tinnum am Rande von Westerland. Es ist bis zum 20. August angemeldet. Im vergangenen Jahr, kurz nach der Einführung des 9-Euro-Tickets, hatte das Camp im Zentrum Westerlands für viel Unruhe auf der Insel gesorgt. Auch deshalb, weil zeitweise mehr als 100 Punks auf dem Rathausplatz campierten. In diesem Jahr rechnen die Veranstalter der Protestgruppe Aktion Sylt mit 20 bis 50 Teilnehmern. Der Kreis Nordfriesland hatte mehrere Bedingungen unter anderem zu Ruhezeiten und Hygienestandards gestellt und am Freitag das Camp genehmigt. | NDR Schleswig-Holstein 24.07.2023 08:30 Uhr

