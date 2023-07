Stand: 21.07.2023 08:44 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Spektakuläre Verfolgungsjagd: Fluchtauto stürzt auf Gleise

Nach einer Routinekontrolle der Polizei gab es in der vergangenen Nacht in Flensburg eine Verfolgungsjagd – mit Unfall, Hubschrauber und Wärmebildkamera. Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines weißen Geländewagens. Dieser war in der Nacht in eine Polizeikontrolle auf der Husumer Straße geraten - und dann geflohen. Die Verfolgungsfahrt endete mit einem Unfall, als der Wagen im Bereich der Kreuzung zum Wilhelminenthal von der Straße abkam, mehrere Meter in die Tiefe stürzte, sich dabei überschlug - und auf den Bahngleisen landete. Der Fahrer setzte seine Flucht daraufhin zu Fuß fort. Von ihm fehlt derzeit noch jede Spur. Nach ersten Erkenntnissen der Bundespolizei war das Fahrzeug zuvor in Flensburg gestohlen worden. Bei dem Unfall wurden auch zwei Oberleitungen beschädigt. Die Strecke ist laut Bahn gesperrt. Voraussichtlich bis 11 Uhr enden alle Züge aus Richtung Süden in Schleswig. Zwischen Schleswig und Flensburg fahren Busse. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2023 08:30 Uhr

Kirchbergs-Neukirchen erhält Fördermittel von der EU

Der Kirchenkreis Schleswig-Flensburg hat für den Umbau des Kirchbergs-Neukirchen Fördermittel von der Europäischen Union in Höhe von 603.000 Euro erhalten. Für den Umbau und die Modernisierung der Freizeit- und Bildungsstätte zu einem Zentrum mit Platz für 70 Menschen plant der Kirchenkreis mit Kosten in Höhe von rund 2,3 Millionen Euro. "Diese Förderung macht für uns als Kirchenkreis möglich, dass wir den Kirchberg immer mehr zu einem spirituellen Zentrum für unseren Kirchenkreis ausbauen. Wir investieren als Kirchenkreis noch weitere 1,6 Millionen Euro, um den Kirchberg barrierefrei auszubauen", so der Sprecher. Auf dem Gelände finden zum Beispiel Konfirmandentreffen statt. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2023 08:30 Uhr

