Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Neue Seekabel in der Nordsee

Die nordfriesischen Inseln Föhr und Amrum sowie einige Halligen bekommen einen neuen Stromanschluss. Die ersten Bohrungen unter dem Deich auf Föhr hat der Betreiber SH Netz abgeschlossen. Im kommenden Sommer will SH Netz neue Seekabel in die jetzt installierten Schutzrohre einziehen. Die Arbeiten seien abhängig von den Gezeiten, erklärt Christiane Hansen von SH Netz: "Damit die Pilotbohrung den richtigen Verlauf nimmt, muss ein Kollege mit einem Messgerät im Watt entlang laufen um gegebenenfalls Korrekturanweisungen zu geben." Die bisherigen Kabel stammen laut Betreiber teilweise noch aus den 1950er-Jahren. | NDR Schleswig-Holstein 20.07.2023 08:30 Uhr

Historische Bahnfahrten in Kappeln

Vom kommenden Wochenende an sind auf der Bahnstrecke zwischen Kappeln und Lindaunis (beide Kreis Schleswig-Flensburg) historische Schienenbusse unterwegs. Bis zum 19. August sind die Sonderfahrten der Angelner Dampfeisenbahn geplant. Die Fahrten finden meist am Sonnabend oder Sonntag statt. Auch zum Volksfest Barup-Markt in Süderbrarup gibt es Sonderfahrten, unter anderem mit einem historischen Dampfzug. Mitfahren kann jeder mit einer normalen Fahrkarte für den Nahverkehr. | NDR Schleswig-Holstein 20.07.2023 08:30 Uhr

450 Teilnehmende bei Inklusionslauf in Schleswig

In Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) haben am Mittwochnachmittag etwa 450 Menschen am Inklusionslauf teilgenommen. Die Schleswiger Werkstätten organisierten den 650-Meter-Lauf auf den Königswiesen bereits zum dritten Mal. Ob im Spaziergang, Dauerlauf oder mit dem Rollstuhl - jeder konnte die Strecke innerhalb von 30 Minuten so oft zurücklegen, wie er konnte und wollte. Um sportliche Höchstleistungen sollte es nicht gehen, sondern darum, gemeinsam Zeit zu verbringen und die Inklusion in den Alltag zu holen, sagte Organisator Klaus Katzer. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2023 19:30 Uhr

Bundesstraße 199: Vollsperrung bis Donnerstag

Die Bundesstraße 199 ist bis zum Donnerstag tagsüber zwischen Leck und Stadum (beide Kreis Nordfriesland) voll gesperrt. Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr lässt dort die beschädigte Fahrbahn instandsetzen. Der Radweg bleibt an beiden Tagen befahrbar. Die B199 ist jeweils von 6 Uhr morgens bis 20 Uhr gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2023 08:30 Uhr

