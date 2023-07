Stand: 14.07.2023 08:51 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Kreis Schleswig-Flensburg kümmert sich um Folgen des Klimawandels

Der Kreis Schleswig-Flensburg kümmert sich besonders intensiv darum, die Folgen des Klimawandels zu bewältigen. Dies hat eine bundesweite Abfrage von NDR, WDR, BR und der Redaktion Correctiv ergeben. Ein Beispiel dafür ist das Treenetal bei Langstedt. Dieses wurde vor bereits vor fünf Jahren wieder vernässt und kann so wieder mehr Wasser bei Regen aufnehmen. Thorsten Ross von der Umweltbehörde sagte, der Grund dafür sei der Torf: "Torf kann wie ein Schwamm Wasser halten. Das kennt man zu Hause von Blumentöpfen. Man weiß aber auch: Wenn man eine längere Zeit seine Blumentöpfe nicht gegossen hat, dass dann der Torf vertrocknet ist. Und dann hat er seine Speicherfähigkeit für alle Zeit verloren." | NDR Schleswig-Holstein 14.07.2023 08:30 Uhr

Blaulichttag beginnt in Flensburg am Sonnabend

Am Sonnabend um 11 Uhr beginnt im Hafen in Flensburg der vierte Blaulichttag. Dabei geben verschiedene Blaulichtorganisationen Einblicke in ihre Arbeit, die sonst nicht möglich sind. Mit dabei sind unter anderem die Polizei und die Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Es sind mehrere Übungen und simulierte Rettungsaktionen geplant. Außerdem soll ein dänischer Rettungshubschrauber bei einer Übung einen Menschen aus dem Hafenbecken retten. Insgesamt präsentieren sich am Sonnabend auf Initiative der Flensburger Bundespolizei 24 Institutionen. | NDR Schleswig-Holstein 14.07.2023 08:30 Uhr

