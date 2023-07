Stand: 11.07.2023 08:51 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Konjunkturumfrage Handwerk

In den Kreisen Schleswig-Flensburg, Nordfriesland und Flensburg haben die Handwerksbetriebe im zweiten Quartal dieses Jahres mehr zu tun als erwartet. Das geht aus der aktuellen Konjunkturumfrage der Handwerkskammer Schleswig-Holstein hervor. Das betreffe vor allem die Bau- und Ausbaubranche. Sie profitierten noch von guten Auftragspolstern, Probleme würden sich erst im Laufe des Jahres bemerkbar machen, sagt Andreas Haumann von der Handwerkskammer Flensburg. Außerdem trüben unter anderem der Fachkräftemangel steigende Energiekosten und das geplante Heizungsgesetz die Handwerksbetriebe. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2023 08:30 Uhr

Haitabu Sommermarkt

In Haithabu (Kreis Schleswig-Flensburg) dreht sich von Donnerstag an wieder alles um Handwerk und Handel - wie vor 1.000 Jahren. Das Wikinger Museum lädt bis zum 16. Juli zum traditionellen Sommermarkt ein. Mehr als 100 Teilnehmer aus ganz Europa werden wieder Wikinger im Freigelände darstellen. Museumsleiter Matthias Toplak sagt dazu: "Das Besondere in Haithabu ist sicherlich, man kann im historischen Kern entlang wandern, wo vor 1.000 Jahren die Wikinger gewesen sind." Der Sommermarkt ist stets von 9 bis 17 Uhr geöffnet. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.07.2023 | 08:30 Uhr