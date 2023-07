Stand: 07.07.2023 09:44 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Stadtwerke Flensburg wollen die Möglichkeiten für Geothermie prüfen

Geothermie, also das Verwenden von Wärme aus tiefen Erdschichten zum Heizen, könnte laut der Stadtwerke Flensburg in einigen Jahren zur Fernwärmeversorgung in Flensburg beitragen. Zum Jahreswechsel sollen Lkw mit Sonargeräten durch die Stadt fahren und den Untergrund untersuchen. Der Sprecher der Stadtwerke, Peer Holdensen, sagte: "Wenn diese Tests erfolgreich sind, dann werden tatsächlich auch irgendwann erste Probebohrungen erfolgen." | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2023 08:30 Uhr

Flensburg: neuer Geschäftsführer für Zentralklinik-Gesellschaft

Ein Bio-Medizintechniker mit Bau-Expertise wird im kommenden Jahr neuer Geschäftsführer der Malteser-Diako-Klinikum-Gesellschaft für das neue Zentralkrankenhaus in Flensburg. Der 59-jährige Thorsten Stolpe ist derzeit noch Projektleiter für einen Krankenhausbau in Lörrach in Baden-Württemberg. Die Krankenhäuser der Diako und Malteser in Flensburg nennen jetzt das Jahr 2030 für die geplante Fusion. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2023 08:30 Uhr

