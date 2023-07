Stand: 06.07.2023 09:34 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

"Poly": Nur wenige Einsätze im Nordes SHs

Sturmtief "Poly" ist weitergezogen. Größere Schäden hat das Unwetter laut den Leitstellen im Nordes Schleswig-Holsteins nicht hinterlassen. In den Kreisen Nordfriesland und Schleswig-Flensburg zählte die Leistelle gut 50 Einsätze, in der Stadt Flensburg keinen einzigen. | NDR Schleswig-Holstein 06.07.2023 8:30 Uhr

Flensburg: Baubeginn des Elektro-Bus-Betriebshofs

Mit dem ersten Spatenstich hat der Bau eines neuen Elektro-Bus-Betriebshofs in Flensburg begonnen. Das Unternehmen Aktiv-Bus will am Trollseehof bis zum Jahr 2028 insgesamt 70 Elektrobusse unterstellen und laden. Schon zum Jahresende könnten zehn rein batteriebetriebene Elektrobusse in Flensburg unterwegs sein, Anfang des kommenden Jahres zehn weitere, so der Geschäftsführer von Aktiv-Bus Paul Hemkentokrax. Der Elektro-Bus-Betriebshof wird an die Stadtwerke mit 20 Megawatt angebunden. Das entspricht gut einem Viertel der Stromlast in Flensburg. | NDR Schleswig-Holstein 06.07.2023 8:30 Uhr

Blitzeinschlag in Flugzeug: Flensburger Stadtbläser kommen mit Schrecken davon

Die Flensburger Stadtbläser reisen um einen Tag verspätet zum Sängerfest ins lettische Riga an. Der Grund: Ein Flügel des Linienflugzeugs, in dem sie saßen, wurde kurz nach dem Start in Hamburg am Mittwoch von einem Blitz getroffen - ohne sichtbare Folgen. Die Maschine kehrte allerdings zur Überprüfung zum Flughafen zurück. Ein 15-Jähriger hatte den Blitzeinschlag mit dem Handy gefilmt. | NDR Schleswig-Holstein 06.07.2023 8:30 Uhr

"Springflut-Festival" in Hörup gestartet

Noch bis Sonntag findet in Hörup (Kreis Schleswig-Flensburg) das Springreit-Turnier "Springflut-Festival" mit 300 Reitern statt. Ausgestellt sind zudem Tiny-Häuser und jeden Menge Produkte rund um den Reitsport. Außerdem gibt es Informationen zur Farm, die ein Hotel in Flensburg mit nachhaltigen Produkten beliefert. Auf der Tribüne ist Platz für 800 Zuschauer, der Eintritt ist frei. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2023 16:30 Uhr

"Flensburger Hofkultur" startet

Von Mittwoch an bietet die "Flensburger Hofkultur" einen Monat lang insgesamt 19 Abende mit Jazz, Songwritern, lateinamerikanischer Musik, Chanson, Stand-up-Comedy, Poetry Slam, und Kino. Veranstaltungsorte sind 16 Hinterhöfe in Flensburg. Das Eröffnungskonzert mit der dänischen Gruppe Sunbörn musste allerdings wegen des Sturms in die ehemalige Discothek MAX an der Schiffbrücke verlegt werden. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2023 16:30 Uhr

Kappeln: Wartungsarbeiten an der Schleibrücke

Am Mittwoch und Donnerstag laufen Wartungsarbeiten an der Schleibrücke in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg). Zuerst wird die Nordseite gesperrt, anschließend die Südseite. Das teilte der Landesbetrieb für Straßenbau mit. Der Verkehr wird in beiden Fahrtrichtungen einspurig über die jeweils andere Klappenseite vorbeigeführt. Am Mittwoch soll der Verkehr wieder normal verlaufen. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2023 08:30 Uhr

