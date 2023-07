Stand: 05.07.2023 09:01 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Kappeln: Wartungsarbeiten an der Schleibrücke

Heute und morgen laufen Wartungsarbeiten an der Schleibrücke in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg). Zuerst wird die Nordseite gesperrt, anschließend die Südseite. Das teilte der Landesbetrieb für Straßenbau mit. Der Verkehr wird in beiden Fahrtrichtungen einspurig über die jeweils andere Klappenseite vorbeigeführt. Am Mittwoch soll der Verkehr wieder normal verlaufen. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2023 08:30 Uhr

Flensbur erhält neuen abgetrennten Radweg

Zwischen Schützenkuhle und Exe in Flensburg entsteht ein neuer Rad- und Fußweg. Dafür hat sich der Planungsausschuss ausgesprochen. Noch in diesem Jahr sollen die Arbeiten beginnen. Die Kosten liegen bei knapp vier Millionen Euro, die zu mehr als der Hälfte gefördert werden. 23 Bäume werden dafür gefällt, doppelt so viele an anderer Stelle neu gepflanzt. Für das Projekt werden die Arbeiten an der Kaikante der östlichen Hafenspitze verschoben - so sollen laut Planung die Mehrkosten für die Entwässerung gegenfinanziert werden. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2023 08:30 Uhr

Diako-Krankenhaus in Flensburg beendet Insolvenzverfahren

Das Diako-Krankenhaus in Flensburg hat sich aus der Insolvenz befreit. Das hat die Geschäftsleitung am Dienstag mitgeteilt. Das Haus sei jetzt schuldenfrei. Zuvor war es mit einem zweistelligen Millionenbetrag im Minus. Außerdem kann die Frauenklinik in vollem Umfang weiterbetrieben werden. Das Mammografie-Screening in der Brustkrebs-Vorsorge wurde an Kassenärztinnen und -ärzte in Flensburg ausgelagert. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2023 08:30 Uhr

