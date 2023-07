Stand: 04.07.2023 08:50 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Flensburg-Weiche: Hoffnung auf Freibad Neubau

Im zweiten Anlauf hofft der Förderverein des Freibads in Flensburg-Weiche auf einen Neubau. Anlass ist das wieder aufgelegte Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur". Zur Vorgeschichte sagte Georg Stelzer vom Vorstand des Fördervereins: "Wir hatten schon mal eine Zusage von der Stadt über 200.000 Euro, damit wir einen Teil sanieren könnten und sollten. Da hat uns das Gesundheitsamt gesagt: Unter den Bedingungen dürfen wir es nicht. Dann ist das neue Förderkonzept aufgelegt worden." Der Neubau in Weiche soll rund sieben Millionen Euro kosten. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2023 08:30 Uhr

Einbruch in Autohaus in Husum

Unbekannte sind in der Nacht zu Sonntag in ein Autohaus in der Robert-Koch-Straße in Husum (Kreis Nordfriesland) eingebrochen. Sie warfen laut Polizei eine Scheibe ein, entwendeten Bargeld und fanden den Schlüssel eines neuen Fiat Ducato-Kleintransporters. Mit diesem Fahrzeug flüchteten sie. Der Wagen wurde am Sonntagnachmittag in Olderup (Kreis Nordfriesland) südlich des dortigen Depots gefunden. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2023 08:30 Uhr

Medelby bekommt Silber für "Unser Dorf hat Zukunft"

Die Gemeinde Medelby (Kreis Schleswig-Flensburg) hat im Bundeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" eine Silbermedaille gewonnen. Vergeben wurde dabei sieben mal Gold, neun mal Silber und sechs mal Bronze. In der Bewerbung hatte die Gemeinde den Bau eines Bildungshauses für Vereine und die Stärkung der deutsch-dänischen Freundschaft in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe herausgestellt. Zudem könne Medelby mit einem Markttreff und einem Mobilitätskonzept mit kostenlosem Bürgerbus punkten, sagte Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU). Medelby hatte im vergangenen Jahr bereits im Landeswettbewerb in Schleswig-Holstein den ersten Platz errungen. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2023 08:30 Uhr

