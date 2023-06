Stand: 30.06.2023 08:49 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Polizei warnt vor Schockanrufen

Die Kriminalpolizei in Husum, Niebüll (beide Kreis Nordfriesland), Schleswig und Flensburg warnt vor Schockanrufen durch falsche Polizistinnen und Polizisten oder angebliche Familienangehörige. Demnach häufen sich die Fälle in den vergangenen Wochen. Die Betrügerinnen und Betrüger täuschen am Telefon die Notlage eines Familienmitglieds vor und fordern unter verschiedenen Vorwänden einen hohen Geldbetrag oder Wertgegenstände. Bisher blieben sie erfolglos. Die Polizei bittet darum, Familienangehörige und Bekannte über die Betrugsmasche zu informieren. | NDR Schleswig-Holstein 30.06.2023 08:30 Uhr

Kulturfestival in Flensburg startet heute

Unter dem Motto "Flensburg zeigt, was Flensburg hat" präsentiert sich von heute an bis Sonntag das Kulturfestival "Flensburg Ahoi" am Hafen. Neben Live-Musik wird es auch eine Miniaturstadt Flensburg geben, sagt Mitorganisator Bastian Basler. Außerdem gibt es zahlreiche Mitmachaktionen und unter anderem einen Graffiti-Workshop. Eröffnet wird das Kulturfestival heute um 14 Uhr. Um 23 Uhr startet eine Lichtershow mit Schiffen im Hafen. Wegen des Rahmenprogramms entlang der Schiffbrücke sind sowohl der große Parkplatz direkt am Wasser als auch der neue Radweg in Richtung Norden voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 30.06.2023 08:30 Uhr

Flensburg: Bauarbeiten an der Schiffbrücke abgeschlossen

Heute Abend soll der Verkehr auf der Straße Schiffbrücke am Flensburger Hafen in Höhe des Kompagnietores wieder rollen. Nach Angaben einer Sprecherin des Technischen Betriebszentrums sollen die dortigen Bauarbeiten dann abgeschlossen sein. Am Morgen wird noch der Asphalt gegossen. Nachdem dieser ausgehärtet ist, wird die Sperrung aufgehoben. Bis dahin führt eine Umleitung die Autofahrerinnen und Autofahren an der Baustelle vorbei. | NDR Schleswig-Holstein 30.06.2023 08:30 Uhr

