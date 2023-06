Stand: 29.06.2023 10:34 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Flensburg Galerie: Großer Schaden nach Feuer

Knapp zwei Wochen nach dem Feuer in dem Einkaufszentrum Flensburg Galerie ist für die Kunden vom Schaden nicht mehr viel zu sehen - außer im betroffenen Geschäft. Am 16.Juni brannte es dort. Die Ermittler schließen Brandstiftung nicht aus. Zwar konnten die Flammen schnell gelöscht werden, der Schaden durch das Wasser unter anderem aus der Sprenkleranlage ist aber offenbar beträchtlich. Inzwischen gibt es erste Schätzungen, sagt Judith Gräber vom Center-Marketing: "Der Schaden wird sich so um die 300.000 Euro belaufen. In Mitleidenschaft ist die Elektronik gezogen. Auch die Decken sind feucht geworden und müssen jetzt getrocknet werden." | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2023 08:30 Uhr

Gänsefraß-Schäden: Keine Anträge gestellt

Die Schäden durch Gänsefraß an der Westküste sind in diesem Jahr offenbar geringer als ursprünglich angenommen. Laut Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) ist bis zum Stichtag Mitte des Monats kein einziger Antrag beim Umweltministerium eingegangen. Das Land hatte einen Sonderfonds mit insgesamt 600.000 Euro bereitgestellt. Goldschmidt sagte im Agrar-und Umweltausschuss des Landtages, möglicherweise seien die Landwirte nicht ausreichend über die Möglichkeit der Ausgleichszahlungen informiert gewesen. Oder die Gänse seien vielleicht eher wieder abgeflogen und es habe deswegen weniger Schäden gegeben. | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2023 08:30 Uhr

