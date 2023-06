Stand: 27.06.2023 10:03 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Burnout: Sylts Bürgermeister fällt mehrere Wochen aus

Der Bürgermeister der Gemeinde Sylt, Nikolas Häckel (parteilos), fällt wegen eines Burnouts wochenlang aus. Das teilte jetzt die Gemeinde mit. Ersetzt wird Häckel bis auf Weiteres von seinem Stellvertreter Carsten Kerkamm (CDU). Wann Häckel wieder zurückkommt, ist noch nicht klar. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2023 08:30 Uhr

Polizei Flensburg warnt vor Phishing-Mails

Die Polizei in Flensburg warnt vor betrügerischen E-Mails, die vermeintlich von der Bundespolizei oder anderen Polizeibehörden stammen. Mehrere Betroffene hatten sich bei der Polizei gemeldet. In dem Schreiben wird den Empfängern mitgeteilt, dass gegen sie wegen mehrerer Straftaten ein Haftbefehl oder ein Gerichtsverfahren eingeleitet worden sei. Laut Polizei ist das Ziel dieser sogenannten Phishing-Mails, an persönliche Daten zu gelangen und die Empfänger dazu zu bewegen, Zahlungen zu leisten. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2023 08:30 Uhr

Bauernhof-Brand in Ahrenviöl

In Ahrenviöl im Kreis Nordfriesland hat bis in die frühen Morgenstunden ein ehemaliger Bauernhof gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr hatte in dem Haus niemand gewohnt. Rund 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch unklar. Der Schaden beläuft sich im Moment auf circa 150.000 Euro, sagte ein Polizeisprecher. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2023 08:30 Uhr

