Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Air Defender endet heute

In Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) und Hohn (Kreis Rendsburg-Eckernförde) geht heute die Luftwaffen-Übung Air Defender zu Ende. Am Donnerstagabend sind die letzten Kampfjets von ihren Übungsflügen zurückgekehrt. Laut Luftwaffe sind heute keine weiteren Manöver geplant, es soll auch keine Flugverbote für die zivile Luftfahrt mehr geben. Etwa 80 Kampfjets, 1.600 Soldatinnen und Soldaten sowie tonnenweise Material werden jetzt wieder in ihre Heimatländer verlegt. Deshalb werden nach Angaben der Bundeswehr heute und in den kommenden Tagen wieder große Transportmaschinen auf den beiden Fliegerhorsten landen. | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2023 11:00 Uhr

Scheune niedergebrannt - 100.000 Euro Schaden

In Langenhorn im Kreis Nordfriesland ist am frühen Freitagmorgen eine Scheune vollständig niedergebrannt. Nach Angaben der Polizei alarmierten vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer gegen 4 Uhr die Einsatzkräfte und meldeten Feuer. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden. Menschen oder Tiere kamen nicht zu Schaden. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei Husum ermittelt zur Brandursache. | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2023 08:30 Uhr

"Letzte Generation" in SH: Präventionshaft möglich

Wenn Straftaten zu erwarten sind, ist in Schleswig-Holstein Präventionshaft möglich. Das hat Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) bei einem Besuch auf Sylt bekräftigt, wo Aktivisten der sogenannten "Letzten Generation" unter anderem eine Hotelbar, ein Flugzeug und Geschäfte mit Farbe besprüht hatten. "Das ist ein polizeiliches Mittel nach dem Landesverwaltungsgesetz. Und da sind relativ strenge Voraussetzungen. Wir müssen einen Antrag stellen vor Gericht. Und das alles ist vorbereitet für den Fall der Fälle." Zudem sollen die Ermittlungen gegen die "Letzte Generation" polizeilich konzentriert und dadurch beschleunigt bearbeitet werden. | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2023 08:30 Uhr

