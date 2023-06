Stand: 22.06.2023 09:37 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Geld vom Bund für Johannismühle und Kirche Adelby

Der Bund fördert die Sanierung der Flensburger Johannismühle mit 150.000 Euro aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm. Das haben Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und der Bundestagsabgeordnete Stefan Seidler (SSW) mitgeteilt. Das Geld finanziert zur Hälfte die nötigen Arbeiten am Mühlenkopf. Außerdem erhält die Kirche St. Johannis in Adelby 175.000 Euro aus dem Programm für die Sanierung des Turmes. Im vergangenen Jahr wurde bereits die Sanierung der Kirche St. Nikolai am Flensburger Südermarkt mit mehr als einer halben Million Euro aus diesem Topf gefördert. | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2023 08:30 Uhr

Schlei-Region für nachhaltigen Tourismus ausgezeichnet

Die Ostseefjord Schlei GmbH hat einen Sonderpreis beim Bundeswettbewerb "Nachhaltige Tourismusdestinationen" bekommen. Die Auszeichnungen wurden am Mittwoch vom Deutschen Tourismusverband in Berlin verliehen. Als einer von drei gleichberechtigten Preisträgern wurden die Schlei-Region als "Best Practice"-Beispiel ausgezeichnet. Der Geschäftsführer der Ostseefjord Schlei GmbH, Max Triphaus, sieht seinen Kurs durch die Auszeichnung bestätigt. Für ihn und sein Team seien im Tourismus die Grenzen des Wachstums schon lange erreicht. Ihm sei wichtig, bei der Entwicklung der Angebote auch die Einheimischen mitzunehmen. Dazu gehöre auch, mal "Nein" zu Investoren zu sagen - zum Beispiel, wenn es um weitere Ferienunterkünfte geht. Weitere Sonderpreise gingen an Projekte in der Uckermark und in Berlin. | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2023 06:00 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.06.2023 | 08:30 Uhr