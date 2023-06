Stand: 21.06.2023 08:53 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Schleifähre Missunde fährt wieder

Die Schleifähre zwischen Missunde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Brodersby (Kreis Schleswig-Flensburg) fährt seit heute Morgen wieder. Eigentlich sollte sie einige Wochen ausfallen und dann durch eine neue Fähre ersetzt werden, die Inbetriebnahme verzögert sich jedoch erneut. Die für die kommenden Wochen geplanten Bauarbeiten werden ebenfalls verschoben. Gleichzeitig ist die Lindaunisbrücke über die Schlei weiterhin gesperrt. Bis sie zumindest für Fußgängerinnen und Fußgänger wieder passierbar ist, soll es laut Bahn noch mindestens bis Mitte August dauern. Danach soll es auch wieder möglich sein, mit dem Zug von beiden Seiten an die Brücke heranzufahren. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2023 08:30 Uhr

Europa-Universität Flensburg braucht acht Millionen Euro

Der Europa-Universität in Flensburg fehlen nach eigenen Angaben allein in der Verwaltung rund 80 Stellen. Auf dem Jahresempfang am Dienstag forderte Universitätspräsident Werner Reinhart mehr Geld vom Land. Die Teilnehmendenzahl in Seminaren sei höher als an anderen Universitäten, die Bibliothek schlechter ausgestattet. "Diese Defizite müssen unsere Lehrenden kompensieren durch besondere Einsatzbereitschaft", so Reinhart. Konkret geht es um acht Millionen Euro, die der Universität fehlen würden. Auf dem Jahresempfang hat die Universität auch zwei Wissenschaftler mit ihrem Forschungspreis für herausragende Arbeiten ausgezeichnet: Philosoph Karl Christoph Reinmuth und Soziologe Vincent Gengnagel. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2023 08:30 Uhr

FFG wichtigster Panzer-Lieferant für Ukraine in Europa

Die Flensburger Fahrzeugbau-Gesellschaft (FFG) ist derzeit der wichtigste europäische Lieferant von Panzern für die Ukraine. Das sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Dienstag bei einem Besuch des Unternehmens. Mit seinen etwa 800 Mitarbeitenden setzt das Unternehmen in Flensburg alte Panzer instand und baut neue. Aktuell sind fast alle Aufträge ausschließlich für die Ukraine bestimmt, in Auftrag gegeben und bezahlt von der Bundesregierung. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2023 08:00 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.06.2023 | 08:30 Uhr