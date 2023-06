Stand: 20.06.2023 10:00 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Schleifähre Missunde-Brodersby ab Mittwoch wieder in Betrieb

Ab Mittwoch soll die Fähre über die Schlei zwischen Missunde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Brodersby (Kreis Schleswig-Flensburg) wieder fahren. Das teilte der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN) mit. Der Hintergrund: Die Ankunft der neuen Schleifähre, die eigentlich eingesetzt werden sollte, verzögert sich. Die für die kommenden Wochen geplanten Bauarbeiten werden ebenfalls verschoben. Die neue Fähre wird laut LKN in Sachsen-Anhalt gebaut. Die Elbe habe dort hat einen sehr niedrigen Wasserstand. "Wir haben alles versucht, die 'Missunde III' nach Schleswig-Holstein zu schleppen, aber wir kommen auf der Mittelelbe nicht weiter", sagte Wolf Paarmann vom LKN. | NDR Schleswig-Holstein 20.06.2023 08:30 Uhr

Wegen Trockenheit: Dampflok bleibt im Schuppen

Die Angelner Museumseisenbahn hat wegen der Trockenheit vorsorglich den Betrieb eingestellt. Da die Dampflok Funken produziere, könne die trockenen Felder rechts und links der Bahnstrecke von Kappeln nach Süderbrarup (beide Kreis Schleswig-Flensburg) Feuer fangen, heißt es. Das sei zu gefährlich. Schon am vergangenen Sonntag konnte die Dampflok der Museumseisenbahn deswegen nicht eingesetzt werden. So lange es nicht regnet, bleibe die Lok in ihrem Schuppen. | NDR Schleswig-Holstein 20.06.2023 08:30 Uhr

Flensburg: Blütensamenautomat im Rathaus aufgestellt

Im Bürgerbüro im Flensburger Rathaus steht seit Montagnachmittag ein Blütensamenautomat. Die Idee dazu hatte der 14-Jährige Jannis Ide aus Flensburg. Nach dem Einwurf eines Euros kommen aus dem Automaten verschiedene Blütensamen heraus. So hat man zum Beispiel die Wahl zwischen Blühsamenkonfetti oder heimischen Blumen für Bienen. Die Saaten bekommt Jannis unter anderem von einer Saatgut-Firma aus Bremen. Der Erlös aus dem Blütensamenverkauf fließt zum Teil wieder in das Projekt oder wird gespendet. | NDR Schleswig-Holstein 19.06.2023 08:30 Uhr

