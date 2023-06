Stand: 16.06.2023 09:47 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Flensburg-Galerie bleibt nach Brand geschlossen

Nach einem Brand im Tedi-Markt in der Flensburg-Galerie am Donnerstag bleibt das Einkaufszentrum auch heute geschlossen. Nach eigenen Angaben öffnet die Galerie erst am Sonnabend wieder. Zu der Brandursache und der Schadenshöhe hat die Polizei noch keine Angaben gemacht. Das Gebäude war zwischenzeitlich zum Teil verraucht. Durch die Sprenkleranlage ist laut Flensburg-Galerie außerdem ein Wasserschaden entstanden. | NDR Schleswig-Holstein 16.06.2023 08:30 Uhr

Flensburg: Schäfer-Quäck zur Stadtpräsidentin gewählt

In Flensburg stellt der SSW nach 61 Jahren wieder das Stadtoberhaupt. Mit 39 von 40 Stimmen hat die neue Ratsversammlung Susanne Schäfer-Quäck zur Stadtpräsidentin gewählt. Der SSW hatte zwar viele Direktmandate gewonnen, die langjährige Fraktionschefin selbst verpasste aber zunächst den Einzug in die Ratsversammlung. Erst durch den Rückzug einer Parteifreundin rückte sie nach. Die neue Stadtpräsidentin Susanne Schäfer-Quäck sagte am Donnerstagabend: "Das freut mich, denn das ist der Höhepunkt meiner Karriere. Und ich möchte gern für die Flensburger Bevölkerung da sein und das beste für die Bevölkerung rausholen hier." | NDR Schleswig-Holstein 16.06.2023 08:30 Uhr

Zwei Fahrradfähren im deutsch-dänischen Grenzgebiet unterwegs

Weil es im vergangenen Jahr so gut gelaufen ist, gibt es jetzt zwei Fahrradfähren im deutsch-dänischen Grenzgebiet: Neben der MS Rödsand ist von heute an auch die MS Thjalfe unterwegs. Die MS Thjalfe fährt täglich zwischen Egernsund und Langballigau (Kreis Schleswig-Flensburg) über Brunsnäs. Die MS Rödsand ist zwischen Egernsund und Flensburg über Süderhaff unterwegs. | NDR Schleswig-Holstein 16.06.2023 08:30 Uhr

