Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Föhr: Aktion gegen Plastikmüll im Meer

Auf einem alten Segelschiff vor der Nordseeinsel Föhr (Kreis Nordfriesland) läuft in dieser Woche eine Aktion gegen Mikroplastik: Noch bis Ende der Woche können Freiwillige zweimal am Tag an Bord gehen, um Plastikmüll zu sammeln. Hinter der Aktion steckt das spendenfinanzierte Projekt "Weniger ist Meer". Die Proben sammeln die Freiwilligen mit sogenannten Manta Trawls ein - das sind selbstgebaute, feinmaschige Fanggeräte. Das Mikroplastik wird nach der Aktionswoche im Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel genau untersucht. In Wyk auf Föhr starten die Nachmittagstouren mit dem Segelschiff immer um 14 Uhr, sie sind offen für alle. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2023 8:30 Uhr

Flensburg warnt: Gartenbewässerung aus Bächen ist verboten

Die Bachläufe in Flensburg führen wegen der Trockenheit derzeit sehr wenig Wasser - laut Stadtverwaltung so wenig Wasser wie noch nie zu diesem Zeitpunkt im Jahr. Sie weist deshalb darauf hin, dass Grundstücksbesitzer ohne entsprechende Genehmigung kein Wasser aus den 28 Bächen in der Stadt pumpen dürfen. Wer sich für die Gartenbewässerung trotzdem aus den Bächen bedient, riskiert laut Stadt empfindliche Bußgelder. Die Wasserbehörde hat verstärkte Kontrollen angekündigt. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2023 8:30 Uhr

