Stand: 08.06.2023 09:12 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

"Meeresrauschen" in Sylt wird nicht beanstandet

Die Kommunalaufsicht des Kreises Nordfriesland wird das Kunstprojekt Meeresrauschen der Gemeinde Sylt nicht beanstanden. Die Lichtinstallation in Westerland ist bereits seit Mitte Mai im Rathauspark in Betrieb. Genau dort, wo im vergangenen Sommer über mehrere Wochen Punks campierten. Bei der nun abgeschlossenen Prüfung konnte die Kommunalaufsicht keinen Eingriff in die Versammlungsfreiheit feststellen. Eine Gemeinde sei laut Kommunalaufsicht nicht dazu verpflichtet, einen Ort, der einmal für eine Kundgebung genutzt wurde, auch in Folgejahren für Kundgebungen freizuhalten. Dennoch bemängelte der Kreis einzelne Verstöße gegen geltende Vorschriften, zum Beispiel beim Vergabeverfahren. Die Lichtinstallation kostete knapp 100.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 08.06.2023 08:30 Uhr

Dänemark verbietet das Muschelfischen bei Flensburg

Dänemark verbietet mit einem neuen Gesetz zum Meeresschutz die Muschelfischerei in der Flensburger Förde. Dort und in zwei weiteren Gebieten ist künftig keine Grundnetzfischerei erlaubt. Das teilte die dänische Regierung mit. Auf der deutschen Seite der Förde gilt ein solches Verbot bereits seit 2018. Naturschützer hatten zuvor die wirtschaftliche Nutzung wiederholt kritisiert, da sich die Flensburger Förde in einem ökologisch labilen Zustand befinde. Die Muscheln helfen dabei, die Wasserqualität zu verbessern, indem sie die Nährstoffe aus dem Wasser filtern. | NDR Schleswig-Holstein 08.06.2023 08:30 Uhr

Stromausfall am Mittwoch in Harrislee

In der gesamten Ortslage von Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Mittwochabend für anderthalb Stunden der Strom ausgefallen. Nach ersten Informationen der Stadtwerke Flensburg gab es vermutlich einen Kurzschluss in einer Erdleitung. Zunächst wurde der Strom umgeleitet. Das entsprechende Kabel kann nun repariert werden. | NDR Schleswig-Holstein 08.06.2023 08:30 Uhr

Brand in der Harrisleer Straße: Weiterhin zwei Verletzte im Krankenhaus

Gut einen Monat nach dem Großbrand in der Harrisleer Straße in Flensburg liegen noch immer zwei Menschen im Krankenhaus. Die beiden Verletzten hatten nach Sprüngen aus dem zweiten Obergeschoss des brennenden Mehrfamilienhauses teilweise diverse Knochenbrüche erlitten. Bei dem Brand Anfang Mai sind ein vierjähriger Junge und seine Großmutter gestorben. Angaben zur Brandursache macht die Polizei weiterhin nicht. | NDR Schleswig-Holstein 08.06.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.06.2023 | 08:30 Uhr