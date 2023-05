Stand: 23.05.2023 08:55 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Brände in Schleswig und Flensburg

Ein Feuerwehreinsatz am Lollfuß in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) dauert mittlerweile seit sechs Stunden an. Dort brennt es in einem unbewohnten Mehrfamilienhaus. Laut Rettungsleitstelle Nord sind keine Personen in Gefahr. Die Einsatzkräfte versuchen Zwischendecken aufzutrennen, da sie dort Glutnester vermuten. Mehr als 40 Feuerwehrleute aus Schleswig sowie Atemschutzträger aus Schaalby und Nübel (beide Kreis Schleswig-Flensburg) sind vor Ort, ebenfalls die Drehleiter. Bereits am Montagabend brannte in Flensburg-Tarup ein Carport. Die Flammen griffen auf das Dach des angrenzenden Holzhauses über. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr sowie mehrere freiwillige Wehren aus Flensburg. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2023 08:30 Uhr

Vestas-Streikdemo in Berlin

Für die Service-Mitarbeiter vom Windanlagenhersteller Vestas, unter anderem aus Husum (Kreis Nordfriesland), ist es am Dienstag der 85. Streiktag für einen Tarifvertrag. Die IG Metall plant eine Demonstration vor dem Bundeswirtschaftsministerium in Berlin, kündigt Martin Bitter von der Gewerkschaft an: "Auch unsere Kollegen und Kolleginnen aus Flensburg, aus Husum und Dithmarschen, insgesamt aus Schleswig-Holstein werden mit etwa 60 Service-Technikern anreisen." Im November hatte der Streik begonnen. Von März bis Anfang Mai gab es Gespräche, auch mit Angeboten, die aber zum Teil wieder zurückgezogen worden seien, sagte Bitter. Vestas habe die Löhne erneut ohne Absprache mit den Gewerkschaften festlegt. Der Streik in Berlin finde statt, weil dort ein großer Windgipfel unter der Schirmherrschaft von Robert Habeck (Grüne) stattfinde, so Bitter. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2023 08:30 Uhr

AfD-Politiker in Schleswig durch Messer verletzt

Der AfD-Kommunalpolitiker Bent Lund ist laut Staatsanwaltschaft Flensburg am vergangenen Donnerstag (Himmelfahrt) in Schleswig mit einem Messer angegriffen worden. Der Politiker ist Mitglied der AfD-Fraktion im neu gewählten Kreistag in Schleswig-Flensburg. Lund musste im Krankenhaus behandelt werden, sei aber bereits am selben Abend wieder entlassen worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Diese ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen einen 31-jährigen Iraker. Er sitzt wegen Wiederholungsgefahr in Haft, wie die Behörde NDR Schleswig-Holstein bestätigte. Zu einem möglicherweise politischen Hintergrund der Tat machen die Ermittler keine Angaben. Nach NDR Informationen hatte der Streit zumindest ursprünglich wohl keinen politischen Hintergrund. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2023 06:00 Uhr

