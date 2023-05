Stand: 22.05.2023 09:41 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Weniger Besucher beim Ökologischen Landmarkt

Rund 7.000 Menschen haben in diesem Jahr den Ökologischen Landmarkt rund um das Schloss Gottorf in Schleswig besucht - deutlich weniger als in der Zeit vor Corona. Organisatorin Monika Heise zieht Bilanz: "Das lag sicherlich in diesem Jahr daran, dass wir durch die Sperrung der Südbrücke doch eine schwierige Verkehrsführung haben. Aber alles in allem war es ein wunderschöner sonniger, harmonischer Tag." Mit 110 Ausstellerinnen und Ausstellern war das Angebot nach Angaben der Landesmuseen ähnlich umfangreich wie in den Vorjahren. | NDR Schleswig-Holstein 22.05.2023 08:30 Uhr

Start der Surfwettbewerbe auf Sylt

Auf Sylt ist am Himmelfahrtswochenende die Saison der Surfwettbewerbe gestartet: Beim Summer Opening stand die Disziplin Slalom Foil im Mittelpunkt. Dabei wird ein so genannter Foil, eine flügelartige Konstruktion, unterhalb des Surfbretts installiert. Für Beobachter sieht es so aus, als würde das Brett auf dem Wasser schweben. In den Top 10 platzierte sich Michele Becker aus Kiel vor Gunnar Asmussen aus Flensburg. | NDR Schleswig-Holstein 22.05.2023 08:30 Uhr

Erfolg für B-Jugend des Handewitter SV

Während die SG Flensburg-Handewitt schwächelt, feiern die Frauen-Mannschaft der B-Jugend des Handewitter SV einen großen Erfolg. Sie ziehen nach zwei überraschend deutlichen Siegen gegen Nellingen ins Final Four der Deutschen Meisterschaft ein. Gegnerinnen sind dort der Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund und die Titelverteidigerinnen vom Berliner TSC. | NDR Schleswig-Holstein 22.05.2023 08:30 Uhr

Polierteich in Schleswig gesperrt

In Schleswig ist von heute an die Straße Polierteich im vorderen Bereich drei Wochen voll gesperrt. Die Fahrbahndecke wird saniert. Eine Umleitung ist ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 22.05.2023 08:30 Uhr

