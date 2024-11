Stand: 11.11.2024 11:54 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Jugendliche sollen mehrere Brände in Brunsbüttel gelegt haben

Die Polizei hat in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) zwei mutmaßliche Brandstifter festgenommen. Nach Angaben der Beamten hatte es in der Nacht zum Sonntag an mehreren Stellen in der Stadt gebrannt. In einem Fall war ein Geschäftsgebäude samt Hotel betroffen: Dort hatten Container gebrannt. Die Flammen griffen auf die Fassade des Hotels über, konnten laut Polizei aber schnell gelöscht werden. Verletzte gab es nicht, aber einen hohen Sachschaden. Die Polizei nahm anschließend zwei 20- und 21-Jährige fest. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2024 12:00 Uhr

2,1 Millionen für Kirchensanierung in Hanerau-Hademarschen

Nach einem jahrelangen Streit hat die Kirchengemeinde Hademarschen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) im Oktober eine Millionensumme erhalten. Das geht aus einer Mitteilung der Gemeinde hervor. Hintergrund sind Baumängel der nach einem Brand wiederaufgebauten St.-Severin-Kirche. Wenige Monate nach der Einweihung im Jahr 2007 zeigten sich erste Risse im Mauerwerk - sechs Jahre später musste die Kirche ganz geschlossen werden. Vor Gericht gewann die Gemeinde zwar, die Verhandlungen mit den Versicherungen dauerten jedoch Jahre. Jetzt erhielt sie 2,1 Millionen Euro für eine neuerliche Sanierung von St. Severin. Ende 2026, so der Plan, soll die Kirche dann zu Weihnachten wieder geöffnet sein. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2024 08:30 Uhr

Marne: Vorstellung der Prinzenpaare

Seit Sonntag regiert in Marne (Kreis Dithmarschen) wieder der Karneval. An seiner Spitze steht dieses Jahr eine Familie: Die Eltern Tim und Yvonne Jäger bilden das große und die Kinder Morten und Mailin das kleine Prinzenpaar. Die Familie hatte sich gemeinsam beworben und erst am Samstagabend von ihrem Glück erfahren. Für Heiko Claußen, den Präsidenten der Marner Karnevalsgesellschaft, hat das auch ganz praktische Vorteile, weil eine Familie sowieso immer zusammen unterwegs sei. Die Amtszeit der Familie Jäger wird länger dauern als üblich - Aschermittwoch ist diesmal erst im März. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2024 08:30 Uhr

Seenotrettung: Orientierungsloser Segler nach fünfstündiger Suche gefunden

In der Nacht zu Sonntag hat die Seenotrettung nach fünfstündiger Suche auf der Nordsee einen orientierungslosen Skipper nach Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) geschleppt. Der 64-Jährige hatte nach dem Ausfall seiner Bordelektronik die Rettung über Seefunk alarmiert. Weil er seinen genauen Standort in der Nordsee nicht kannte, suchten mehrere Schiffe und ein Hubschrauber nach ihm. Gefunden wurde er schließlich vor dem Seegatt zwischen den Inseln Langeoog und Spiekeroog, wie die Seenotretter mitteilten. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2024 08:30 Uhr

