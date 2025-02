Stand: 24.02.2025 09:47 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Bundestagswahl: Ergebnisse an der Westküste im Überblick

Die CDU hat die Wahlkreise Steinburg - Dithmarschen Süd (29,2 Prozent) und Nordfriesland - Dithmarschen Nord (29,6 Prozent) bei den Zweitstimmen klar gewonnen. Sie liegt mit diesen Ergebnissen nah am Bundesergebnis der Union. Gleiches trifft auf die Grünen sowie die SPD zu: ihre Wahlkreisergebnisse weichen nur etwa ein Prozent vom Bundesergebnis ab. Auch die AfD erreicht zumindest im Wahlkreis Steinburg - Dithmarschen Süd mit 20,4 Prozent ziemlich genau ihr Bundesergebnis von 20,3 Prozent, während sie in Nordfriesland - Dithmarschen Nord mit 16,1 Prozent relativ deutlich darunter liegt. In beiden Wahlkreisen konnte die Partei, ähnlich dem Bundestrend, ihre Ergebnisse allerdings nahezu verdoppeln. Die Linke holt an der Westküste gut zwei Prozent weniger als im Bund (8,8 Prozent).

Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 9.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg, Dithmarschen und südliches Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.02.2025 | 09:30 Uhr