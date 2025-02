Stand: 21.02.2025 12:15 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

250 Menschen bei Lichterkette in Friedrichstadt

Mit einer Lichterkette aus Kerzen und Fackeln rund um den Marktplatz haben rund 250 Bürgerinnen und Bürger aus Friedrichstadt (Kreis Nordfriesland) am Donnerstagabend ein Zeichen für Demokratie, Viefalt und Toleranz gesetzt. Die Fraktionen der Stadtvertretung hatten die Veranstaltung organisiert. Bürgermeister Tobias Tietgen (SPD) sagte, die Menschenkette sei auch wichtig gewesen, um ein Zeichen zu setzen, und um Menschen zu motivieren am Sonntag zur Bundestagswahl zu gehen. Friedrichstadt sei die Stadt der Toleranz. Daher habe man das Gefühl gehabt, etwas tun zu müssen. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2025 09:30 Uhr

Biikebrennen an der Westküste

Freitagabend werden in vielen Orten an der Westküste große Feuer, die sogenannten Biiken, entzündet. Eine der größten Biiken findet in Tönning (Kreis Nordfriesland) am Multimar Wattforum statt. Dort wird ein großer Stapel entsorgter Weihnachtsbäume angezündet. Weitere Biikefeuer gibt es in Friedrichstadt, in Simonsberg und vor der Seebrücke in St. Peter Ording (alle drei ebenfalls Kreis Nordfriesland). Dort wurden außerdem auf der Erlebnis-Promenade Lichtskulpturen mit glitzernden Fantansiewesen aufgestellt. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2025 09:30 Uhr

Land SH fördert Wärmenetz in Wrohm

Die schleswig-holsteinische Landesregierung fördert ein Wärmenetz in Wrohm (Kreis Dithmarschen). In der Gemeinde sollen bis 2026 zunächst 65 Haushalte, später 200 Haushalte mit Strom versorgt werden. Dieser soll mit Biogas erzeugt werden. Ein Abfallprodukt ist die dabei entstehende Abwärme, mit der die Haushalte dann beheizt werden. Nach Angaben der Betreibergesellschaft können Haushalte so 1.200 bis 3.400 Euro pro Jahr einsparen. Das Wärmenetz kostet rund 3,5 Millionen Euro, das Land übernimmt eine Million Euro.| NDR Schleswig-Holstein 21.02.2025 09:30 Uhr

