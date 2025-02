Stand: 18.02.2025 09:12 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Misslungener Kupferklau in Itzehoe - Festnahme

Die Polizei in Itzehoe (Kreis Steinburg) ermittelt wegen eines versuchten Kupfer-Diebstahls. Laut eines Polizeisprechers hatten zwei Personen in der Nacht zu Montag versucht, Kupferverkleidungen von einem Gebäude in der Viktoriastraße zu entfernen. Ein Anwohner rief daraufhin die Polizei. Die Verdächtigen flüchteten, die Polizei nahm die Verfolgung auf - und konnte zwei polizeibekannte Männer im Alter von 28 und 40 Jahren vorläufig festnehmen.

Rettungshubschrauber Christoph 67 täglich drei Mal in der Luft

Zum seit mehr als einem halben Jahr auf dem Flugplatz Hungriger Wolf bei Hohenlockstedt (Kreis Steinburg) stationierten ADAC Rettungshubschrauber Christoph 67 gibt es eine erste Bilanz: Seit der Inbetriebnahme im Juli flog er - laut einem Sprecher - 550 Einsätze. Im Durchschnitt sei der neue Rettungshubschrauber bis zu drei Mal täglich in der Luft gewesen. In 31 Prozent der Einsätze mussten die Retter demnach zu Unfällen gelangen, in 26 Prozent der Einsätze halten sie bei Herz-Kreislauf-Problemen und in 13 Prozent bei neurologischen Notfällen.

Wolfgang-Borchert Schule in Itzehoe: Unterricht bald in Containern

Ab den Osterferien werden Schülerinnen und Schüler der Wolfgang-Borchert Schule in Itzehoe (Kreis Steinburg) zum Teil in Schulcontainern unterrichtet. Die 72 Schulcontainer werden in dieser Woche aufgestellt. Hintergrund: Das alte Schulgebäude ist schadstoffbelastet. Nun wird saniert.

