Neue Flugzeuge für Linienflüge nach Helgoland

Die Fluggesellschaft Ostfriesischer Flugdienst setzt in ihrem Liniendienst nach Helgoland (Kreis Pinneberg) laut Deutscher Presseagentur in Zukunft auf Maschinen der Marke Tecnam. In den Flugzeugen finden drei Passagiere Platz - und damit weniger als zuvor. Dafür soll die Taktung erhöht werden, zudem sollen die Maschinen schneller und leiser sein. Ein Flug von Heide/Büsum (Kreis Dithmarschen) nach Helgoland soll demnach etwa 20 Minuten dauern. Die bisher eingesetzten Flugzeuge werden wegen Ersatzteilproblemen ausgemustert. Das Luftfahrtbundesamt muss noch eine Genehmigung für die neuen Flieger erteilen. Die Fluggesellschaft rechnet damit bis spätestens Ende März. | NDR Schleswig-Holstein 17.02.2025 09:30 Uhr

Rauer Ton im Wahlkampf an der Wesküste

Zerstörte Plakate und Beschimpfungen an den Infoständen: Auch an der Westküste hat sich die Stimmung im laufenden Bundestagswahlkampf laut Vertretern der Parteien verschlechtert. Wie ein SPD-Kandidat berichtet, sei schon ein Plakat von ihm angezündet worden. Auch ein CDU-Sprecher aus dem Kreis Steinburg schilderte eine teils aggressive Stimmung am Infostand. Ähnlich äußerte sich eine Sprecherin der Grünen. | NDR Schleswig-Holstein 17.02.2025 09:30 Uhr

