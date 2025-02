Stand: 14.02.2025 09:36 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Tanzaktion gegen Gewalt an Frauen und Mädchen

Jede dritte Frau erlebt laut den Vereinten Nationen (UN) im Laufe ihres Lebens Gewalt. Das Gymnasium Marne (Kreis Dithmarschen) beteiligt sich deshalb am Freitag (14.2.) an der weltweiten . 500 Schülerinnen und Schüler tanzen dabei auf dem Schulhof. Lehrerin Yvonne Herse sagte dazu: "Unsere 15- bis 17-jährigen Schülerinnen haben zum Teil erschreckende Erfahrungen gemacht. Dem wollten wir unbedingt mehr Raum geben. Die Reaktionen der Zuschauerinnen und Zuschauer während der Projektpräsentation haben gezeigt, dass vielen gar nicht bewusst ist, wie präsent das Thema auch bereits für Schülerinnen in diesem Alter ist." | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2025 09:30 Uhr

Gemeindevertreter und Northvolt: Verdacht der Befangenheit

Waren Gemeindevertreter während der Abstimmung über die Ansiedlung der Batteriefabrik Northvolt im Kreis Dithmarschen befangen? Das überprüft jetzt die Kommunalaufsicht des Kreises. Es geht um eine Ausgleichszahlung von Northvolt an den Jagdverband Norderwöhrden in Höhe von 3.000 Euro. Die Aufsicht will prüfen, ob diese Ausgleichszahlung an eine Jagdgenossenschaft Voraussetzung für die Befangenheit zweier Gemeindevertreter sein kann. Auch dann, wenn diese Zahlung keinen einzelnen Personen zugute gekommen ist. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2025 09:30 Uhr

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 9.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg, Dithmarschen und südliches Nordfriesland.

