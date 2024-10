Stand: 23.10.2024 07:58 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Brandschutz: Hausbegehungen bei Erntehelfern in Wesselburen

In Wesselburen (Kreis Dithmarschen) führen die Behörden derzeit zum zweiten Mal Brandschutzprüfungen bei Häusern von Erntehelfern durch. Hintergrund sind Brandunfälle, bei denen Rettungskräfte in der Vergangenheit beispielsweise das Fehlen von Fluchtwegen festgestellt hatten. Zum Beispiel wiesen die Häuser Umbauten auf, die ein Betreten unmöglich gemacht hatten. Wesselburens Bürgermeister Holger Ehlers (CDU) setzte sich bereits seit Jahren bei der Brandschutzdienststelle und der Bauaufsicht des Kreises für die Überprüfungen ein. Bei großen Mängeln untersagt der Kreis eine Nutzung - das ist laut Ehlers bislang bei einem Haus der Fall gewesen. | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2024 08:30 Uhr

Wohl höhere Kosten für Studierende der FH Westküste

Die Landesregierung plant die Einführung eines Verwaltungskosten-Beitrages für Studierende an allen öffentlichen Hochschulen des Landes. Für Studierende an der FH Westküste in Heide (FHW) (Kreis Dithmarschen) könnte das eine Kostensteigerung von derzeit 91 Euro für die reinen Studiengebühren auf 151 Euro bedeuten. Hintergrund sind Finanzierungslücken bei den Hochschulen. Ein Sprecher der FHW sagte NDR Schleswig-Holstein, Präsidium und Verwaltung der FHW beschäftigten sich bereits seit einiger Zeit mit dem Thema. Er gehe davon aus, dass das Land spezielle Härtefallregelungen für Studierende mit besonderen Belastungen einführen werde. | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2024 08:30 Uhr

