Stand: 23.02.2024 09:27 Uhr

Innovationsstandort "InnoQuarter Itzehoe" gestartet

Unter dem neuen Namen "InnoQuarter Itzehoe" haben sich insgesamt 16 Hightech-Unternehmen, IT-Unternehmen sowie Betriebe, die die Industrie automatisieren, zusammen mit dem Frauenhofer Institut für Siliziumtechnik zusammengeschlossen. Das Quartier Itzehoe-Nord besteht bereits seit 1992. Der sogenannte Innovationsstandort soll nun laut Christoph Kober vom Frauenhofer Institut IZET auch überregional, in Europa und der ganzen Welt bekannt werden. Der InnoQuarter Itzehoe ist über eine Internetseite erreichbar. Das Quartier ist laut Bürgermeister Ralf Hoppe (parteilos) ein Hoffnungsanker für die Stadt und die Region. Hier gebe es schon mehr als 2.000 Arbeitsplätze, Tendenz steigend. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2024 08:30 Uhr

Soldaten-Gelöbnis in Husum

Rund 300 Rekrutinnen und Rekruten haben am Donnerstag ihr Gelöbnis auf dem Marktplatz in Husum (Kreis Nordfriesland) abgelegt. Sie gehören dem Spezialpionierregiment 164 Nordfriesland, der Unteroffizierschule der Luftwaffe aus Appen und der Schule für Strategische Aufklärung der Bundeswehr in Flensburg an. Mit diesem Gelöbnis würden sich die Soldaten in einer schwierigen Zeit zu ihrem Land bekennen, so der Kommandeur vom Spezialpionierregiment. Husums Bürgermeister Martin Kindl (CDU) betonte, die Stadt sei seit langer Zeit durch die Bundeswehr geprägt und die Truppe sei Teil der Gesellschaft in Husum. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2024 08:30 Uhr

Sturmbilanz der Region

In der Nacht hat das Sturmtief "Wencke" für zahlreiche Einsätze gesorgt. In Büsum (Kreis Dithmarschen) sind Windgeschwindigkeiten von 122 Kilometern pro Stunde gemessen worden. Größere Einsätze sind laut der Rettungsleitstelle aber ausgeblieben und es gab auch keine Verletzten. Die Rettungskräfte hatten seit Mitternacht etwa 38 Einsätze, meist wegen umgestürzter Bäume, gelöster Fassadenteile oder umgestürzter Schilder. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2024 08:30 Uhr

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

