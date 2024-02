Stand: 22.02.2024 09:11 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Demonstration vor Versammlung der Grünen in Heide

Am Mittwochabend haben in Heide (Kreis Dithmarschen) rund 50 Personen mit Traktoren und Lkw vor dem Bürgerhaus demonstriert. Das teilte die Polizei mit. Im Bürgerhaus fand parallel die Kreis-Mitgliederversammlung der Grünen statt. Rund 20 Demonstranten nahmen außerdem als stille Zuschauer an der Sitzung teil. Laut Martina Girkens, Mitglied des Grünen-Kreisvorstandes, war die Situation für einige Mitglieder unangenehm. Insgesamt bewerten die Grünen das Interesse an ihrer Arbeit aber als positiv. Am Ende sei es auch zu Gesprächen gekommen. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2024 08:30 Uhr

Ausschuss diskutiert Studie zu Tourismus in St. Peter-Ording

Heute Abend geht es im Tourismus-Ausschuss von St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) unter anderem um ein Forschungsprojekt der FH Westküste. Im Kern stand die Frage, wie die Einheimischen auf den dortigen Tourismus blicken und wie sie ihre Lebensqualität im Ort bewerten würden. Die Ergebnisse sollen laut Beschlussvorlage auch in einem Tourismuskonzept berücksichtigt werden. "Je mehr Daten und Informationen wir zur Verfügung haben, desto besser können wir reagieren und Maßnahmen ableiten", sagte Tourismusdirektorin Katharina Schirmbeck. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2024 08:30 Uhr

Mildstedt: Belohnung für Hinweise zu gestohlenem Ballenwagen

In Mildstedt (Kreis Nordfriesland) ist am Sonntag ein Anhänger der Marke Pronar gestohlen worden. Die Diebe entwendeten den Ballenwagen aus einer Scheune in der Ostenfelder Landstraße. Die Kriminalpolizei Husum hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen. Der Besitzer des Wagens unterstützt die Suche mit einer Belohnung in Höhe von 1.500 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2024 08:30 Uhr

Hamburger Linke: Abschiebehaftanstalt Glückstadt soll schließen

Die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft fordert die Schließung der Abschiebehaftanstalt in Glückstadt (Kreis Steinburg). Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern betreiben die Einrichtung gemeinsam. Seit Jahresbeginn gibt es dort keine Sozialberatung mehr, weil Personal dafür fehlt. Die Zustände in der Anstalt seien unhaltbar, sagte die fluchtpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Carola Ensslen. Hamburg müsse den Vertrag über die Abschiebehaft kündigen. In Schleswig-Holstein laufen laut Justizministerium Gespräche über die Sozialberatung. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2024 06:00 Uhr

