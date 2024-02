Stand: 21.02.2024 09:55 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Unterrichtsverweigerer: Bildungsministerium will Schulpflicht durchsetzen

Das Bildungsministerium will im Fall eines Schulverweigerers und seiner Mutter aus Dithmarschen weiter versuchen, die Schulpflicht durchzusetzen. Ein Sprecher des Ministeriums sagte NDR Schleswig-Holstein, es gehe bei der Durchsetzung der Schulpflicht um das Kindeswohl. Die Mutter hat ihren schulpflichtigen Sohn seit vier Jahren nicht mehr zur Schule geschickt. Ihre Beschwerde gegen eine gegen sie verhängte Zwangshaft war am Dienstag wegen eines Formfehlers erfolgreich. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2024 08:30 Uhr

Bau des Suedlink-Konverters in Brunsbüttel beginnt

Der Fernleitungsbetreiber Tennet will heute in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) mit dem Bau eines Konverters für die Stromtrasse Suedlink beginnen. Dieser Konverter soll den von Wind- und Wasserkraftparks produzierten Wechselstrom in Gleichstrom umwandeln, um ihn über lange Distanzen verlustarm transportieren zu können, teilte das Unternehmen im Vorfeld mit. Am Endpunkt im baden-württembergischen Leingarten soll der Strom wieder in Wechselstrom umgewandelt und ins Stromnetz eingespeist werden. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2024 08:30 Uhr

300 Soldaten zu Bundeswehr-Gelöbnis in Husum erwartet

Auf dem Marktplatz in Husum (Kreis Nordfriesland) findet heute ein öffentliches Gelöbnis der Bundeswehr statt. Erwartet werden 300 Soldatinnen und Soldaten, die ihren Eid auf die Verfassung ablegen. Sie kommen vom Spezialpionierregiment 164 Nordfriesland, der Unteroffizierschule der Luftwaffe in Appen (Kreis Pinneberg) und von der Schule für Strategische Aufklärung der Bundeswehr in Flensburg. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen in der Husumer Innenstadt wegen des Gelöbnisses von 12 bis 17 Uhr mit Behinderungen im Bereich Norderstraße, Großstraße und Marktplatz rechnen. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2024 08:30 Uhr

Zwei Biikefeuer in Nordfriesland fallen ins Wasser

Wegen des aufgeweichten Bodens fallen aktuell zwei geplante Biikefeuer im Kreis Nordfriesland aus. Das betrifft laut Tourismusverein zum einen das Feuer in Westerhever-Poppenbüll. Grund ist, dass der Boden durchgeweicht und das Biike-Holz zu nass ist. Das geplante Feuer in Drelsdorf fällt ebenfalls aus. Die Gemeinde teilte allerdings auf ihrer Webseite mit, dass das Feuer im März nachgeholt werden soll. Einen Überblick über alle Biikefeuer gibt es auf ndr.de/sh. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2024 07:00 Uhr

