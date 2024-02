Stand: 20.02.2024 09:26 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Mahnfeuer von Handwerkern in Hemmingstedt

Bei einem Mahnfeuer in Hemmingstedt (Kreis Dithmarschen) haben am Montagabend etwa 300 Menschen, darunter hauptsächlich Handwerkerinnen und Handwerker, ihren Forderungen öffentlich Ausdruck verliehen. Sie forderten Planungssicherheit, Bürokratieabbau und weniger Kostensteigerungen. Aufgerufen hatte die Kreishandwerkerschaft Dithmarschen. "Natürlich sind es die Maurer, Betonbauer, wo es als erstes klemmt,", sagte Björn Will, Kreishandwerksmeister. Ihren Forderungskatalog reichte die Kreishandwerkerschaft auch im Innenministerium ein: Zudem lies sie Forderungen auf 10.000 Auto-Aufkleber drucken. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2024 08:30 Uhr

Regen sorgt für Probleme in der Landwirtschaft

Der anhaltende Regen der vergangenen Monate wird für Landwirte in Schleswig-Holstein zunehmend zum Problem. Wegen durchnässter Böden kommen sie im Moment kaum auf ihre Felder. Das ist vor allem für die güllehaltenden Betriebe ein Problem, sagte Ida Sieh vom Kreisbauernverband Steinburg. Denn die Güllespeicher sind nahezu voll, die Landwirte können den Dünger aber im Moment nicht ausbringen. Sie würden nun auf trockenes Wetter hoffen. Für die Gemüsebauern hingegen ist der Dauerregen im Moment noch kein Problem, da zum Beispiel Kohl erst im Mai gepflanzt wird. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2024 08:30 Uhr

Strompreise bei den Stadtwerken Steinburg bleiben konstant

Vielerorts, wie beispielsweise bei den Stadtwerken in Dithmarschen, steigen die Strompreise wieder. Bei den bei den Stadtwerken Steinburg bleiben jedoch bis auf weiteres konstant. Das teilt der Grundversorger mit. Zu verdanken sei dies unter anderem einer vorausschauenden Einkaufsstrategie, so eine Sprecherin. Dadurch könne man die aktuell gestiegenen Abgaben und Netzentgelte kompensieren. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2024 08:30 Uhr

