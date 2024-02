Stand: 16.02.2024 09:04 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Itzehoe: Brand in Spielhalle

Weil in einer Spielhalle in der Pasemann Passage ein Spielautomat nahe eines Fensters brannte, ist die Freiwillige Feuerwehr Itzehoe (Kreis Steinburg) am Freitagmorgen ausgerückt. Nach Angaben eines Sprechers hatte sich Ruß in dem gesamten Geschäft ausgebreitet. In den darüberliegenden Wohnungen war ebenfalls Rauch eingedrungen. Menschen kamen laut Feuerwehr nicht zu Schaden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2024 08:30 Uhr

In Heide wird der Strom teurer

Die 15.000 Haushalte in Heide (Kreis Dithmarschen) müssen künftig mehr für ihren Strom zahlen. Die Stadtwerke erhöhen den Strompreis ab April um zwei Cent pro Kilowattstunde - von 45,14 Cent auf 47,53 Cent. Für einen Vier-Personen-Haushalt sind das etwa 5 Euro mehr im Monat. Die Erhöhun hat laut Andreas Hein von den Stadtwerken Heide mit dem Netzausbau zu tun, für den der Bund aber weniger zahle als zuvor. "Der wollte eigentlich 5,5 Milliraden Euro investieren. Das war aber nicht mehr verfassungskonform. Wir hatten das aber schon eingepreist. Und jetzt müssen wir es auf die Kunden umlegen", erklärt er. Verbraucherzentralen empfehlen Stromkunden, die Preise der Anbieter zu vergleichen und gegebenenfalls zu wechseln. | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2024 08:30 Uhr

Neubau an FH Westküste soll Studenten näher zusammenbringen

Auf dem Campus der Fachhochschule Westküste in Heide (Kreis Dithmarschen) entsteht ab Freitag für rund 17 Millionen Euro ein neues Mehrzweckgebäude mit Hörsälen, Seminarräumen und Büros für die Verwaltung. Der Neubau ist als multifunktionale Begegnungsstätte geplant, sagte ein Sprecher der Fachhochschule. Derzeit sind zwei Studiengänge in Außenstellen untergebracht. Dank des neuen Gebäudes sollen in Zukunft alle Fächer auf dem Campus zusammengefasst werden. | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2024 08:30 Uhr

