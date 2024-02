Stand: 15.02.2024 09:35 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Ver.di weitet Warnstreik im Busverkehr aus

Die Gewerkschaft ver.di hat denStreik der Busfahrer auch im Kreis Dithmarschen und Nordfriesland ausgeweitet. Seit Donnerstagmorgen bleiben zusätzlich viele Busse privater Unternehmen im Depot. In Dithmarschen sind die Betriebe DRN Heide und der Dithmarschenbus betroffen. Nahezu alle Fahrerinnen und Fahrer des Dithmarschenbusses streiken, teilte ein Sprecher mit. In Nordfriesland sind laut Kreis die Linien der Autokraft und die der Rohde Verkehrsbetriebe vom Streik betroffen. Im Kreis Steinburg dürften die Auswirkungen geringer ausfallen. Die Geschäftsführer vom Rathje Omnibusbetrieb und vom Betrieb "Die Linie Steinburg" teilen mit, dass der Verkehr noch laufe. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2024 08:30 Uhr

Jugendgewalt in Heide: Bürgermeister fordert konsequentes Handeln

Der Bürgermeister in Heide (Kreis Dithmarschen), Oliver Schmidt-Gutzat, hat im Zusammenhang mit den aktuellen Fällen von Jugendgewalt am Heider Bahnhof ein konsequentes Handeln der Behörden gefordert. Es sei bei den aktuellen Straftaten am Heider Bahnhof ein besonderes Problem, dass laut Polizei einige der Tatverdächtigen nicht aus Heide, sondern aus dem Kreis Nordfriesland kommen. Dazu komme, dass einige der Tatverdächtigen unter 14 und damit noch nicht strafmündig seien, so Schmidt-Gutzat. Wenn Täterinnen und Täter gar nicht aus der Stadt kommen, sei der Einfluss der Stadt gering. In diesem Fall seien die Jugendämter gefordert, da die untereinander und auch mit der Polizei gut vernetzt sind. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2024 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.02.2024 | 08:30 Uhr