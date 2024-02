Stand: 14.02.2024 09:34 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Busstreik erst am Donnerstag in Dithmarschen

Seit Mittwochmorgen streiken die Busfahrer, jedoch erstmal nur in den größeren Städten wie Flensburg, Neumünster und Kiel. Ab Donnerstag wird auch im Kreis Dithmarschen gestreikt. Nach Angaben eines Sprechers der Gewerkschaft ver.di sind die Betriebe DRN Heide und Autokraft Meldorf betroffen. Der Warnstreik soll bis voraussichtlich Freitag dauern. Die Gewerkschaft fordert neben Einführung einer 35-Stunden-Woche, die Begrenzung der Schichtlänge und eine Mindestruhezeit von zwölf Stunden. Erste Verhandlungen mit dem Omnibusverband Nord waren gescheitert. Sie sollen am 5. März fortgeführt werden. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2024 08:30 Uhr

Brokstedt-Prozess: Drei weitere Zeugen werden gehört

Im Brokstedt-Prozess gegen Ibrahim A. werden am Mittwoch drei weitere Zeugen gehört. Darunter ist ein Mitarbeiter einer Justizvollzugsanstalt. Der Angeklagte soll vor etwas mehr als einem Jahr zwei Menschen in einem Regionalzug bei Brokstedt (Kreis Steinburg) erstochen und vier weitere schwer verletzt haben. In dem Prozess gegen den Angeklagten geht es auch um die Frage, ob er zum Tatzeitpunkt voll schuldfähig war. Die Polizei hatte ihn kurz nach der Messerattacke noch am Gleis festgenommen. Vor der Tat saß der Verdächtige wegen Körperverletzung in Hamburg in Untersuchungshaft. War dort auch in psychologischer Behandlung. Weitere Prozesstage sind bis Ende April angesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2024 08:30 Uhr

Zwei Jahre Nordlink: Betreiber Tennet zieht Bilanz

Seit mehr als zwei Jahren verbindet die Stromtrasse NordLink Schleswig-Holstein mit Norwegen. Nach Angaben des Netzbetreibers Tennet wurden so im letzten Jahr über insgesamt 7,6 Tera-Wattstunden transportiert - davon stammten knapp 80 Prozent aus Norwegen. Dieser Strom reicht aus, um mehr als zwei Millionen Haushalte ein Jahr lang versorgen zu können. Um das Klimaziel bis 2030 zu erreichen, muss Schleswig-Holstein beim Netzausbau Tempo machen. Doch gegen viele Leitungen gibt es Widerstand, manchmal auch aus Umweltgründen. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2024 08:30 Uhr

