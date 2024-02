Stand: 13.02.2024 09:11 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Meldorf: Start der Bauarbeiten an der Eisenbahnbrücke Südermiele

Die Eisenbahnbrücke Südermiele in Meldorf (Kreis Dithmarschen) muss erneuert werden. Dafür haben nun die Vorbereitungsmaßnahmen angefangen. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Ab März wird es dann auch zweitweise laut für die Anwohner. Damit der Zugverkehr auf der Strecke Hamburg-Westerland nicht zu sehr eingeschränkt wird, finden die Bauarbeiten auch nachts statt. Bis Ende Oktober soll die neue Brücke fertig sein. Die Bahn investiert nach eigenen Angaben dafür 3,3 Millionen Euro. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2024 08:30 Uhr

Autodiebstähle im Kreis Nordfriesland - 15-Jähriger festgenommen

Nachdem ein Auto vergangenen Mittwoch aus einem Autohaus in Husum (Kreis Nordfriesland) gestohlen worden ist, hat die Polizei nun einen 15-Jährigen vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass er den Wagen entwendet hat. Das Auto war einen Tag nach der Tat wieder in Leck aufgetaucht. Dem 15-Jährigen wirft die Polizei außerdem vor, in einen Handyshop in Niebüll eingebrochen zu sein und ein weiteres Auto in Galmsbüll gestohlen zu haben. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2024 08:30 Uhr

Energiewende: Der Netzausbau in SH hinkt hinterher

Bis 2030 sollen 80 Prozent des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien stammen. Dazu muss der Netzausbau voranschreiten, doch gegen viele Leitungen gibt es Widerstand: Im Kreis Dithmarschen sorgen sich Landwirte um Ernteausfälle durch Erdkabel. Obwohl der Strom wegen mangelnder Trassen an Land nicht verteilt werden kann, arbeiten die Betreiber bereits an weiteren Windparks an Land wie auf See. Bis 2032 sollen in der Nordsee 21 Großanlagen ihren Betrieb aufnehmen. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2024 08:00 Uhr

Messe für Gastgewerbe in Husum

Das Gastgewerbe trifft sich seit Montag zur Fachmesse Nord Gastro und Hotel in Husum (Kreis Nordfriesland). Auf 10.000 Quadratmetern präsentieren 250 Ausstellende Getränke, Lebensmittel, Einrichtung und Technik für den Hotel- und Küchenbedarf. Außerdem geht es um Fachkräftemangel. Der habe weiter zugenommen, weil die Tourismusbranche boome, so eine Sprecherin der IHK Flensburg. Ein Patentrezept für neue Mitarbeitende gebe es nicht. Ideen wie flexible Arbeitszeiten in Form der Vier-Tage-Woche seien mit wenig Personal schwierig umzusetzen. Die Messe endet heute Abend. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2024 08:00 Uhr

Jahresbilanz NOK: Stabiles Verkehrsgeschehen - weniger Ladungen

Im vergangenen Jahr ist auf dem Nord-Ostsee-Kanal (NOK) weniger Fracht transportiert worden als noch im Jahr davor. Das hat die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes bekannt gegeben. Insgesamt sei bei der Ladungsmenge ein Rückgang von gut sechs Prozent zu verzeichnen. Der Leiter der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, Eric Oehlmann, begründet das unter anderem mit globalen Einflüssen. Mit etwa 26.660 Schiffspassagen - und somit nur 0,8 Prozent weniger als im Vorjahr - konnte ein relativ stabiles Verkehrsgeschehen verzeichnet werden. Das neue Trockendock und die fünfte Schleusenkammer auf der Schleusenbaustelle in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) sollen wie geplant in zwei Jahren fertig sein. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2024 06:00 Uhr

