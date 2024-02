Stand: 12.02.2024 09:49 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Rosenmontagsumzug in Marne

Heute beginnen die Rosenmontagsumzüge in Marne (Kreis Dithmarschen). Etwa 25.000 Besucherinnen und Besucher werden laut Heiko Claßen, Präsident der Marner Karnvals Gesellschaft erwartet. Um 14 Uhr stürmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Rathaus und eine halbe Stunde später beginnt der Umzug durch die Innenstadt, an dem 50 geschmückte Wagen und 1.200 Karnevalisten teilnehmen. Die Schulen in Marne schließen daher um 12 Uhr. Neben Kamellen werden zum Beispiel vom "Schurken und Helden"-Wagen aus Kronprinzenkoog auch regionale dithmarscher Produkte geworfen. | NDR Schleswig-Holstein 12.02.2024 09:00 Uhr

Mehr als 4.000 Menschen bei Demo gegen Rechtsextremismus in Itzehoe

Am Sonnabend nahmen in Itzehoe (Kreis Steinburg) mehr als 4.000 Menschen an einer Demonstration gegen Rechtsextremismus teil. Dazu hatte ein breites Büdnis von Parteien, Gewerkschaften und Verbänden aufgerufen. Der Demonstrationszug ging von den Malzmüllerwiesen durch die Stadt bis zum Berliner Platz. An der Abschlusskundgebung auf den Malzmüllerwiesen nahmen unter anderem Bürgermeister Ralf Hoppe, Autor Michael Legeband und der Probst Steffen Paar teil. | NDR Schleswig-Holstein 12.02.2024 08:30 Uhr

Vergewaltiger in Sankt Michaelisdonn festgenommen

Am Freitagabend ist ein 54-jähriger Mann, der nach einer Vergewaltigung in Berlin in Sicherungsverwahrung saß, in Sankt Michaelisdonn (Kreis Dithmarschen) festgenommen worden. Wenige Tage zuvor war er bei einem begleiteten Ausgang in Berlin geflüchtet. Nach Angaben der Polizei gab es vor der Festnahme umfangreiche Ermittlungen der Intensivfahnder des Landeskriminalamtes Berlin, auch das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein war beteiligt. Der Mann war 2004 wegen einer Vergewaltigung und Freiheitsberaubung zu zehn Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden und sitzt seit 2019 wegen der Schwere der Tat in Sicherungsverwahrung. | NDR Schleswig-Holstein 12.02.2024 08:30 Uhr

